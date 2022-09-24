«Авантюра провалилась»: падение фунта стерлингов связали с реформами Лиз Трасс

Кабинет британского премьера Лиз Трасс уже оказался под ударом критики. Американские СМИ утверждают, что решение правительства снизить в Великобритании налоги без учета реальной обстановки — «провальная историческая авантюра». Соединенное Королевство пытается справиться с энергетическим кризисом, но пока принятые властями меры лишь откладывают срок «оплаты по счетам». В последнее время в Британии рекордно растут цены на энергию.

«Историческая авантюра», затеянная премьер-министром Великобритании Лиз Трасс в британской экономике, постепенно терпит крах, считают в агентстве Bloomberg.

«Снижение налогов в течение следующих пяти лет обойдется Казначейству примерно в £161 млрд. А продолжение политики энергетической гарантии добавит к этой сумме около £60 млрд в следующие шесть месяцев»,

— утверждается в статье. При этом Лиз Трасс «изо всех сил пытается показать всем», что она может помочь Британии пережить глобальный энергетический кризис.

Идея снизить налоги, не учитывая реальное положение дел в мире, уже вызвала падение курса фунта стерлингов.

23 сентября курс британского фунта на международном рынке «Форекс» упал ниже отметки $1,12 впервые с 1985 года. Стоимость валюты Великобритании по отношению к доллару США снизилась почти на 1% — до $1,115 по состоянию на 11:35 мск.

Фунт упал в ожидании новых данных о снижении налогов и энергетических субсидиях в Великобритании, сообщает Reuters. Власти страны намерены таким образом бороться с замедлением экономики и заоблачно высокой инфляцией.

Трасс решает проблему

25 августа Лиз Трасс заявила, что энергетический кризис в Великобритании продлится более полугода, но она «приложит все усилия», чтобы решить эту проблему.

8 сентября Лиз Трасс, только что назначенная на пост премьер-министра, заявила, что правительство презентует гарантии уровня цен на электроэнергию. По ее словам, эти гарантии дадут людям определенность по счетам за электричество, а также сдержат инфляцию и способствуют росту экономики. FT: производство пива в Британии может прекратиться из-за 11-кратного роста цен на СO2 Стоимость углекислого газа, используемого для газирования и упаковки пива, выросла в Великобритании... 16 сентября 15:25

«Эти гарантии включают в себя временный отказ от зеленых сборов; они означают, что с 1 октября обычные домохозяйства будут платить не более £2500 в год в ближайшие два года», — пояснила Трасс.

Однако, по словам рыночного аналитика торговой платформы IG Джошуа Махони, долгосрочные последствия такого шага приведут «к еще одной куче долгов, которые придется платить за счет более высоких налогов», сообщала газета Daily Mail. План Трасс по спасению энергетики Британии от кризиса обойдется стране в £100-150 млрд.

16 сентября курс британского фунта стерлингов к американскому доллару опустился до минимальных показателей с марта 1985 года, упав ниже отметки $1,14. Газета Financial Times объяснила подобную динамику фунта к основным зарубежным валютам опасениями игроков рынка касательно риска затяжной рецессии британской экономики после прихода к власти нового премьер-министра.

В представленном плане по спасению Британии от энергокризиса среди прочего значится, что уже с 1 октября 2022 года будет ограничен максимальный тариф, который могут устанавливать потребителям поставщики энергии. Кроме того, временно будет отменена обязанность оплаты зеленого сбора, который составляет около £150 для одного домохозяйства. Благодаря этому британцы смогут сэкономить примерно £1 тыс. на оплате коммунальных услуг за год.

Трасс также собирается увеличить энергостабильность Британии. Для этого будет выдано около 100 лицензий на добычу нефти и газа. Будет ускорено развитие новых источников энергии, включая атомную, ветряную и солнечную.

«Мы должны быть типа благодарны за счета в две с половиной тысячи? Да тут вообще ни при чем российская нефть или газ. Все сделано так, чтобы выглядело, что она [Лиз Трасс] делает нам большое одолжение, хотя она буквально увеличила наши счета в три раза по сравнению с нынешними», — возмутился один из читателей Daily Mail.

Британский премьер-министр Лиз Трасс может привести «тонущую» Великобританию к тому, что страна окажется «на обочине», сообщала также 12 сентября газета The Guardian.

«Этот непроверенный премьер-министр теперь должен попытаться провести страну через кризис единства и уверенности, который может быть вызван смертью ее бесконечно более известной тезки, Елизаветы II», – говорится в материале. Там также указано, что Трасс много рассуждает про «глобальную Британию», но пока что страна похожа на одинокое государство «без друзей».

Рост инфляции и снижение расходов

Трасс стала премьером на фоне рекордного роста инфляции. В середине августа Национальная статистическая служба (ONS) сообщила, что впервые с 1982 года годовая инфляция в Великобритании разогналась до 10%. Индекс потребительских цен (CPI) по итогам июля вырос еще на 0,6% по сравнению с июнем, за последний год прирост индекса достиг 10,1%. «До февраля платил £300 за газ, а сейчас — £1200». Как простые британцы собираются пережить зиму Британский таблоид The Sun в одном из своих материалов высказал предположение, что Великобритания... 06 сентября 18:36

Цены в Британии растут быстрее прогнозов — эксперты ждали, что CPI вырастет по итогам июля только до 9,8% в годовом исчислении.

В частности, объем розничных продаж упал за август на фоне растущих цен на продовольствие и электроэнергию. Общий объем товаров, приобретенных жителями Соединенного Королевства в прошлом месяце, оказался на 1,6% меньше по сравнению с июлем. В то же время падают и объемы онлайн-продаж — на 2,6%, а продажи автомобильного топлива в Британии упали на 1,7% — несмотря на незначительное падение цен.

Беднейшие домохозяйства Великобритании рискуют потратить почти половину своего располагаемого дохода на оплату счетов за газ и электроэнергию этой зимой, несмотря на гарантии правительства по ценам на энергоносители, сообщала The Guardian.

Десятая часть беднейших семей этой зимой может столкнуться со счетами, составляющими 47% их располагаемого дохода. Правительство Соединенного королевства столкнулось с резкой критикой за то, что оно не оказало адресной поддержки беднейшим домохозяйствам, поскольку чрезвычайная стоимость жизни бьет по малоимущим сильнее, чем по более состоятельным людям.