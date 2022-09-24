Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября

Послание Владимира Путина Федеральному собранию может пройти 30 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в парламенте. По словам собеседника агентства, в этот день пройдет «протокольное мероприятие», уровень организации которого указывает на присутствие на нем президента. 29 сентября Госдума может рассмотреть законопроекты о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, пишет ТАСС. Документы могут внести в Думу 28 сентября.

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

«Будет протокольное мероприятие 30 сентября», — сказал собеседник агентства. По его словам, по уровню организации можно предположить присутствие на нем президента. Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ. День второй Иностранные наблюдатели отмечают высокий уровень обеспечения безопасности. Обстрелы районов, где проходят... 24 сентября 21:59

Источник допустил, что в этот день Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию. При этом, где будет проходить само мероприятие, не указано.

Издание «Ведомости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщило, что президент обратится к Федеральному собранию в Кремле, как было и в 2014 году.

«Процедура [будет] ровно та же, что в 2014 году [с Крымом]. Будем принимать новые территории», — отметил еще один источник «Ведомостей».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 21 сентября заявлял, что точных планов по дате оглашения послания пока нет. В начале сентября Песков сообщал, что президент выступит с посланием Федеральному собранию до конца 2022 года. Он добавил, что Прямая линия с Путиным тоже обязательно состоится, но когда, пока не решено.

Днем ранее, 29 сентября, Госдума может рассмотреть законопроекты о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей по итогам проходящих там референдумов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

При этом законопроекты о вхождении в состав России регионов, где проходят референдумы, могут внести в нижнюю палату парламента 28 сентября, отмечает ТАСС.

«После подсчетов голосов на референдумах законопроекты могут внести уже 28 сентября, чтобы 29-го числа Дума успела их принять», — сообщил источник.

Если на референдумах большинство голосующих выступит «за» присоединение к России, то в Думу внесут международные договоры на ратификацию и проект федерального конституционного закона о принятии в РФ новых субъектов.

Агентство также указывает, что 30 сентября (в дату предполагаемого выступления Путина) может состояться процедура вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начались 23 сентября и продолжатся до 27 числа. Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, из которых следует, что в голосовании планируют принять участие 87% жителей ДНР и ЛНР, 80% населения Запорожской области и 69% Херсонской области. За вхождение в состав России в ДНР и ЛНР, по данным ВЦИОМ, могут проголосовать 97% респондентов, в Херсонской области — 89%, Запорожье — 87%.

Прошлые обращения Путина

21 сентября Путин выступил с обращением к россиянам. Тогда президент объявил о начале частичной мобилизации в России и разъяснил необходимость такого шага. «Сделаем все для достижения целей»: ежегодное послание Путина Федеральному собранию Владимир Путин 21 апреля обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию. Нынешнее выступление главы... 21 апреля 13:40

Прошлое послание Путина к Федеральному собранию состоялось в апреле 2021 года. Оно длилось 1 час 20 минут, а ключевыми темами обращения главы государства были демография и поддержка семьи, меры экономического стимулирования, проблемы образования, экологии и международной безопасности.

Говоря о внешней политике, Путин заявил, что Россия стремится иметь добрые отношения со всеми странами, но ее «цепляют то тут, то там», и эти задирающие Москву государства «похожи на шакала Табаки из сказки Киплинга, который крутится вокруг тигра Шерхана и подвывает, чтобы задобрить своего суверена».

В феврале 2022 года — за неделю до начала военной операции — Путин объявил о работе над посланием, но мероприятие так и не было назначено.

Тогда он предлагал начать подготовку к выступлению «с анализа общей макроэкономической картины и уточненного прогноза экономической динамики на ближайшую трехлетку».

Согласно Конституции России, президент обязан выступать перед Федеральным собранием с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики. После оглашения послания глава государства выпускает перечень поручений.