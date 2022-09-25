Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ. День третий

Присутствие на референдуме в Запорожской области гипотетически может привести к рестрикциям против наблюдателей, заявил РИА «Новости» наблюдатель из Италии, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата.
«Я адвокат, поэтому скажу вам, что нет в Италии закона, который бы мог на нас (наблюдателей) наложить санкции. Хотя все может быть. Выездные голосования необычны для нас, но понимаем, что они необходимы для безопасности», — заявил Пата.
По его словам, возникают опасения о применении насилия против обычных граждан, которые решили отдать свой голос, и тех, кто проводит референдум.
«Нас беспокоит этот факт. Поэтому мы надеемся, что все будет под защитой и в безопасности», — сказал он.
Референдумы в Донбассе и освобожденных территориях являются процессом «великого исхода» русских земель с Украины, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Зеленский много раз говорил, что русским не место на Украине, вот они и решили уйти. Только уйти со своими территориями. Это честно и справедливо по отношению к людям. Никаких претензий к проведению референдумов у киевского режима быть не должно. Сегодня начался великий исход исторически русских земель с Украины. Земель, которые возвращаются обратно в Россию», — сказал парламентарий.
Михаил ШереметТарас Литвиненко/РИА «Новости»
Проблемы с оформлением виз в сжатые сроки помешали многим наблюдателям из-за рубежа приехать на референдум по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наблюдателей приехало намного меньше, чем мы хотели. Просто маленькие сроки, людям надо было визу в Россию получить, чтобы добраться к нам. Два десятка человек просто не успели. [Они] именно из недружественных стран», — сказал он ТАСС.