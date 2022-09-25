Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ. День третий

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Присутствие на референдуме в Запорожской области гипотетически может привести к рестрикциям против наблюдателей, заявил РИА «Новости» наблюдатель из Италии, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата.

«Я адвокат, поэтому скажу вам, что нет в Италии закона, который бы мог на нас (наблюдателей) наложить санкции. Хотя все может быть. Выездные голосования необычны для нас, но понимаем, что они необходимы для безопасности», — заявил Пата.

По его словам, возникают опасения о применении насилия против обычных граждан, которые решили отдать свой голос, и тех, кто проводит референдум.

«Нас беспокоит этот факт. Поэтому мы надеемся, что все будет под защитой и в безопасности», — сказал он.