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Политика

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ. День третий

В Донбассе, Запорожье и Херсонщине третий день продолжаются референдумы о вхождении в Россию

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
По итогам двух дней голосования на референдумах явка в Запорожской области составила 35,54%, в Херсонской области — 31,79%, в ЛНР — 45,86%, а в ДНР — 55,5%. Проблемы с визами не дали многим иностранным наблюдателям приехать на референдумы, заявил Владимир Рогов. Депутат Госдумы от Крыма Шеремет заявил о начале «исхода» русских земель с Украины. «Газета.Ru» наблюдает за ходом волеизъявления.
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8:26

Присутствие на референдуме в Запорожской области гипотетически может привести к рестрикциям против наблюдателей, заявил РИА «Новости» наблюдатель из Италии, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата.

«Я адвокат, поэтому скажу вам, что нет в Италии закона, который бы мог на нас (наблюдателей) наложить санкции. Хотя все может быть. Выездные голосования необычны для нас, но понимаем, что они необходимы для безопасности», — заявил Пата.

По его словам, возникают опасения о применении насилия против обычных граждан, которые решили отдать свой голос, и тех, кто проводит референдум.

«Нас беспокоит этот факт. Поэтому мы надеемся, что все будет под защитой и в безопасности», — сказал он.

8:23

Референдумы в Донбассе и освобожденных территориях являются процессом «великого исхода» русских земель с Украины, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Зеленский много раз говорил, что русским не место на Украине, вот они и решили уйти. Только уйти со своими территориями. Это честно и справедливо по отношению к людям. Никаких претензий к проведению референдумов у киевского режима быть не должно. Сегодня начался великий исход исторически русских земель с Украины. Земель, которые возвращаются обратно в Россию», — сказал парламентарий.

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Михаил Шеремет

Михаил Шеремет

Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
8:16

Проблемы с оформлением виз в сжатые сроки помешали многим наблюдателям из-за рубежа приехать на референдум по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наблюдателей приехало намного меньше, чем мы хотели. Просто маленькие сроки, людям надо было визу в Россию получить, чтобы добраться к нам. Два десятка человек просто не успели. [Они] именно из недружественных стран», — сказал он ТАСС.

8:15

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня — третий день голосования на референдумах о присоединении к РФ.

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