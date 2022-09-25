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Политика

Военная операция ВС России на Украине. День 214-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 214-й день

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РИА «Новости»
Группа наводчиков, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в СБУ, задержана в Херсонской области. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики за час обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка из артиллерии НАТО. В Луганске заявили об обстреле территории ЛНР — выпущено 16 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:20

Награждение госнаградами военнослужащих ВДВ, отличившихся в ходе проведения специальной военной операции — видео Минобороны РФ

8:13

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные за час обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка из ствольной артиллерии калибра 155 мм НАТО.

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РИА «Новости»
8:10

ТАСС: в ВГА Новой Каховки сообщили о задержании группы наводчиков, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в Службу безопасности Украины. В публикации утверждается, что это были егеря с Кинбурнской косы.

8:07

Один мирный житель погиб и восемь получили ранения за сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил Штаб территориальной обороны республики.

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Разбитые витрины магазинов в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины

Разбитые витрины магазинов в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины

РИА «Новости»
8:04

Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщило, что ВСУ за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР, всего выпущено 16 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военной операции ВС РФ на Украине.

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