25 сентября 2022, 08:35 Политика Военная операция ВС России на Украине. День 214-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 214-й день Петр Николаев

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Группа наводчиков, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в СБУ, задержана в Херсонской области. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики за час обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка из артиллерии НАТО. В Луганске заявили об обстреле территории ЛНР — выпущено 16 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.