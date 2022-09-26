Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Появилось видео со стрелявшим в начальника военкомата... 09:03
Экс-премьер Италии Берлускони избран в сенат 09:00
Рианна выступит в перерыве Супербоула — 2023 08:59
В Ленобласти трехлетняя девочка отравилась угарным газом... 08:57
Губернатор Новосибирской области поручил учесть развитие региона... 08:57
Reuters: нефтяная компания Колумбии Ecopetrol нарастила поставки нефти... 08:52
Сотникова назвала лучшую фигуристку на контрольных прокатах... 08:51
Командующий сухопутными войсками Уганды призвал не угрожать Путину... 08:48
В Канаде зафиксирован недобор персонала в армию 08:47
Mash: неизвестный выстрелил в начальника Усть-Илимского... 08:46
Сделать Газету.Ru своим источником в Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. День четвертый

В Донбассе, Запорожье и Херсонщине четвертый день идут референдумы о вхождении в Россию

close
100%
Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе

Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе

РИА «Новости»
Все члены комиссий референдума по вопросу вхождения Запорожской области в состав России утром вернулись к работе, несмотря на обстрелы. Сегодня — предпоследний день голосования. «Газета.Ru» наблюдает за волеизъявлением жителей народных республик и подконтрольных ВС РФ областей Украины.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:52

Обстановка в Херсоне во время проведения референдума о присоединении Херсонской области к России нормальная, все инциденты быстро устраняются, сообщил ТАСС боец полка им. Ахмата-Хаджи Кадырова Адам Гуцаев.

8:42

ВС Украины ночью обстреляли школу в Рубежном, где размещался участок для голосования на референдуме, комиссия переехала в другое помещение, сообщили в ЦИК ЛНР.

close
100%
Егор Алеев/ТАСС
8:29

В пункте временного размещения беженцев в Белгородской области работают представители избирательной комиссии, чтобы жители Донбасса могли проголосовать на референдуме в ПВР.

8:22

Наблюдатель из ЮАР Кулекани Мондли Скосана считает, что референдум в Запорожской области — это настоящая демократия, никакие ракетные атаки не помешают людям демонстрировать свое волеизъявление — ТАСС.

8:21

❗️Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров ушел от прямого ответа на вопрос о позиции Астаны по поводу референдумов.

«Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — заявил он (цитата по ТАСС).

8:10

ТАСС: Все члены комиссий референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России утром вернулись к работе, несмотря на обстрелы Энергодара и звонки с угрозами.

«Сегодня предпоследний — четвертый день — голосования на референдуме. Голосование возобновилось в 8 утра и как и предыдущие три дня оно проходит в выездном формате путем поквартирного и подомового обхода участников референдума», — заявила председатель избирательной комиссии Запорожья Галина Катющенко.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня — четвертый день голосования на референдумах о присоединении к РФ.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+