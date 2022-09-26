Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. День четвертый

Обстановка в Херсоне во время проведения референдума о присоединении Херсонской области к России нормальная, все инциденты быстро устраняются, сообщил ТАСС боец полка им. Ахмата-Хаджи Кадырова Адам Гуцаев.
ВС Украины ночью обстреляли школу в Рубежном, где размещался участок для голосования на референдуме, комиссия переехала в другое помещение, сообщили в ЦИК ЛНР.
В пункте временного размещения беженцев в Белгородской области работают представители избирательной комиссии, чтобы жители Донбасса могли проголосовать на референдуме в ПВР.
Наблюдатель из ЮАР Кулекани Мондли Скосана считает, что референдум в Запорожской области — это настоящая демократия, никакие ракетные атаки не помешают людям демонстрировать свое волеизъявление — ТАСС.
❗️Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров ушел от прямого ответа на вопрос о позиции Астаны по поводу референдумов.
«Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — заявил он (цитата по ТАСС).
ТАСС: Все члены комиссий референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России утром вернулись к работе, несмотря на обстрелы Энергодара и звонки с угрозами.
«Сегодня предпоследний — четвертый день — голосования на референдуме. Голосование возобновилось в 8 утра и как и предыдущие три дня оно проходит в выездном формате путем поквартирного и подомового обхода участников референдума», — заявила председатель избирательной комиссии Запорожья Галина Катющенко.