«Мы полны решимости». Блинкен предупредил Россию о последствиях ядерного удара

Глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план действий на случай использования Россией ядерного оружия (ЯО) на Украине. Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о «катастрофических последствиях» для Москвы в случае применения ей ЯО.

США выходили на связь с Россией и предупреждали о возможных последствиях применения ей ядерного оружия. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Очень важно, чтобы Москва напрямую услышала от нас и узнала, что последствия будут ужасающими», — сказал он в интервью CBS.

По его словам, у Вашингтона есть план на случай использования Москвой ЯО.

«Он (план. — «Газета.Ru») у нас есть. <…> Мы также полны решимости не допустить разрастания этого конфликта», — заявил Блинкен.

«Катастрофические последствия»

25 сентября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом сообщил Кремлю о готовности дать решительный ответ с союзниками и партнерами, если Россия допустит применение ядерного оружия. «Они (Москва) понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», — добавил Салливан.

«Мы в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие», — сказал он в интервью телеканалу NBC.

23 сентября представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США серьезно относятся к российским заявлениям о ядерном оружии, однако пока не видят оснований для повышения готовности собственных сил сдерживания.

«Очевидно, что мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, но мы не видели никаких причин корректировать конфигурацию наших ядерных сил в настоящее время», — сказала она.

Что говорит Россия

25 сентября глава ЛДПР и комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление Салливана, отметил, что американским специалистам стоит лучше изучить ядерную доктрину России, прежде чем предупреждать о «катастрофических» последствиях применения ядерного оружия на Украине. По его мнению, США являются первопричиной украинского конфликта.

24 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что применение ядерного оружия строго регламентировано доктриной ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения». В середине апреля Лавров, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном ядерном ударе России в ходе спецоперации, подчеркивал, что «на данном этапе» Москва планирует применять только обычное вооружение.

Он также напомнил, что Зеленский задолго до СВО «вбросил» тему возможного применения ядерного оружия. Лавров добавил, что «эта тема была вброшена им» в разговоры о том, как регулировать возникающие на Украине проблемы.

«Никто не вспоминает, что в январе этого года Зеленский, задолго до начала специальной военной операции, заявил в одном из своих выступлений, <…> что было крупной ошибкой для Украины отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз», — сказал Лавров.

Блеф и роза ветров

21 сентября, объявляя о начале частичной мобилизации, президент России Владимир Путин отметил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто «ведет ядерный шантаж против РФ».

«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам – и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф <…> А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — сказал Путин.

Заявление Путина на Западе восприняли как угрозу, что повлекло за собой ряд острых политических высказываний. В частности, глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian призвал государства-члены ядерного клуба ударить по России ядерными ракетами, если РФ первой нанесет удар по Украине.

«Читайте доктрину, там все написано»

17 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что условия для применения ядерного оружия перечислены в доктрине, посвященной основам госполитики в области ядерного сдерживания.

«Читайте доктрину, там все написано», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине.

Условия применения:

— Поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников.

— Применение противником ЯО и других видов оружия массового поражения по территориям РФ.

— Воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил.

— Агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства.