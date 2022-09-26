«Противники наши делают вбросы»: Кремль ответил на вопрос, будут ли закрываться границы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о введении военного положения в российских регионах, закрытии границ и транспортной мобилизации пока не принималось. Он посоветовал с осторожностью относиться к неофициальным источникам информации в связи с большим объемом фейков. Ранее сенатор Сергей Цеков предложил закрыть выезд за границу всем российским мужчинам призывного возраста, однако пока его инициатива поддержки не нашла.

Российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ, введении военного положения и транспортной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что власти на местах, бывает, нарушают некоторые пункты указа о мобилизации, однако все недочеты устраняются. Также он предупредил о большом количестве недостоверной информации, распространяемой в сети.

«Надо очень аккуратно относиться ко всем спискам, сливам. И противники наши делают вбросы, и домашние истерики это делают. Очень внимательно надо относиться. Фейков больше, чем правды», — сказал Песков.

Также он отметил роль СМИ и общественных организаций, которые не допускают «перегибов» на местах.

«Есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты, представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно», — заявил Песков.

Также представитель Кремля ответил на вопрос, планирует ли администрация президента РФ пользоваться бронью, если ее работники начнут получать повестки мобилизации.

«Про бронь мне надо уточнить», — сообщил Песков. Референдумы, переговоры с Украиной, мировой кризис. О чем Лавров говорил на Генассамблее ООН Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны начали «истерику» из-за референдумов в ДНР и ЛНР... 25 сентября 04:39

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующий указ был подписан в тот же день. Всего планируется призвать порядка 300 тыс. резервистов.

Закрытие границ

Ранее 26 сентября сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за пределы РФ гражданам в призывном возрасте. По его словам, выезд за рубеж можно было бы разрешать по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.

«Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», — сказал Цеков РИА «Новости».

Предложение сенатора пока не нашло поддержки среди законодателей, его раскритиковали депутат Госдумы Евгений Попов и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. По их мнению, не стоит нагнетать обстановку, пока общество и без того встревожено. «Эти люди могут представлять опасность». Какие страны не ждут российских уклонистов Президент Финляндии Саули Ниинистё и комитет Совета министров правительства по внешней политике и... 23 сентября 23:04

«Не надо повышать тревожность в и без того обеспокоенном обществе. Как мы видим, мобилизационные мероприятия во многих регионах уже завершены. Мы очень надеемся, что в ближайшее время будут устранены те недочеты и неправомерные действия, которые позволяют себе военкомы на местах.

В связи с этим считаю излишними призывы к закрытию границ, более того, считаю их вредными. Наши люди имеют право передвигаться так, как им угодно», – сказал Попов.

Клишас также призвал коллег не нагнетать ситуацию.

«Хотелось бы предложить всем коллегам уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ», — написал он в своем Telegram-канале.

Пограничный коллапс

После объявления частичной мобилизации 21 сентября на сухопутных границах России с Грузией, Монголией, Финляндией и Казахстаном фиксируются крупные автомобильные очереди из желающих покинуть РФ. Москвич прошел 30 километров пешком, чтобы попасть в Казахстан Житель Москвы Артем С. пересек границу с Казахстаном в районе поселка Акбулак Оренбургской области... 26 сентября 10:01

Так, например, все таможенные посты Грузии работают в чрезвычайном режиме из-за большого количества машин на границе, сообщила Служба доходов министерства финансов республики. Кроме того, увеличено число таможенников на контрольно-пропускных пунктах по всей стране с целью без преград и непрерывно осуществлять процедуры таможенного контроля.

Финский телеканал Yle сообщил, что число соискателей убежища в Финляндии из России выросло с прошлой недели в несколько раз. С 19 по 25 сентября заявления подали 20 человек, неделей ранее — всего трое. В понедельник утром автомобильная очередь из желающих въехать в Финляндию со стороны России достигла 5 километров. В воскресенье через пограничные пункты Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа на юго-востоке страны в Финляндию въехали 14,3 тыс. человек, девять из них ходатайствовали о получении убежища. В субботу российско-финскую границу пересекли порядка 13,3 тыс. человек. По словам представителя пограничной службы Финляндии, большинство пересекающих границу — российские мужчины.

В Курганской области на границе с Казахстаном региональное ФСБ пресекает попытки граждан, подлежащих мобилизации, выехать в соседнюю республику.

«Да, отмечаются попытки выезда лиц, подлежащих мобилизации, мы их уведомляем о том, что им необходимо обратиться в военкомат, здесь не пропускаем через границу», — рассказали ТАСС в погрануправлении.

Накануне погранслужба Комитета нацбезопасности Казахстана задержала трех россиян, пытавшихся незаконно пересечь границу. Как отмечается, задержанные объяснили, что совершили данное действие, чтобы избежать мобилизации в России.