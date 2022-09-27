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Политика

Военная операция ВС России на Украине. День 216-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 216-й день

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Боец отдельного разведбата НМ ЛНР на позиции на Северском направлении

Боец отдельного разведбата НМ ЛНР на позиции на Северском направлении

Виктор Антонюк/РИА «Новости»
В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях проходит последний день референдумов о вхождении в состав России. Минцифры РФ опубликовало список из 195 IT-специальностей, по которым предоставляется отсрочка от мобилизации. Глава ЛНР Пасечник заявил, что в республиках Донбасса примут решение о введении военного положения совместно с руководством РФ. В Запорожье считают, что ВСУ может начать наступление в районе Энергодара. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
10:05

В Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тыс россиян, выехали из страны 64 тыс, сообщает МВД республики.

9:49

⚡️Пеший переход через границу с Грузией разрешили на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии, в ближайшее время там развернут мобильный пункт военкомата — МВД.

9:42

9:35

Казахстан проведет переговоры с РФ в связи с ростом числа прибывающих россиян в республику - Токаев.

9:20

Увеличение поставок западных вооружений Киеву вряд ли произойдет, поскольку США занимают осторожную позицию, а запасы Европы «на исходе», передает Bloomberg.

9:06

8:51

По словам задержанного украинского диверсанта Александра Сваробы, в августе он получил задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, но не сделал этого, так как испугался.

8:45

В Санкт-Петербурге мобилизованных отправили в формируемые подразделения.

8:40

Финляндия может построить забор в юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет - газета «Уутиссуомалайнен» со ссылкой на данные погранслужбы республики. Планируется оградить только 10-20% границы протяженностью 1 300 км., длина забора составит от 130 до 260 км.

8:30

Крымский федеральный округ могут создать в России по итогам референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, полпредом в этом регионе может стать бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на источник в ОПК и два источника, близких к администрации президента РФ.

8:07

Последний командир 36-й бригады украинских войск майор Сергей Волынский с позывным «Волына» заявил, что у Донбасса есть право на самоопределение. «Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории», — сказал Волынский.

8:03

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Time назвал главу российского Генштаба умнейшим из людей.

«Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей», — сказал украинский военачальник.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военной операции ВС РФ на Украине.

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