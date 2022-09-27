Военная операция ВС России на Украине. День 216-й

В Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тыс россиян, выехали из страны 64 тыс, сообщает МВД республики.
⚡️Пеший переход через границу с Грузией разрешили на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии, в ближайшее время там развернут мобильный пункт военкомата — МВД.
Казахстан проведет переговоры с РФ в связи с ростом числа прибывающих россиян в республику - Токаев.
Увеличение поставок западных вооружений Киеву вряд ли произойдет, поскольку США занимают осторожную позицию, а запасы Европы «на исходе», передает Bloomberg.
По словам задержанного украинского диверсанта Александра Сваробы, в августе он получил задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, но не сделал этого, так как испугался.
Финляндия может построить забор в юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет - газета «Уутиссуомалайнен» со ссылкой на данные погранслужбы республики. Планируется оградить только 10-20% границы протяженностью 1 300 км., длина забора составит от 130 до 260 км.
Крымский федеральный округ могут создать в России по итогам референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, полпредом в этом регионе может стать бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на источник в ОПК и два источника, близких к администрации президента РФ.
Последний командир 36-й бригады украинских войск майор Сергей Волынский с позывным «Волына» заявил, что у Донбасса есть право на самоопределение. «Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории», — сказал Волынский.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Time назвал главу российского Генштаба умнейшим из людей.
«Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей», — сказал украинский военачальник.