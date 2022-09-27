27 сентября 2022, 08:27 Политика Военная операция ВС России на Украине. День 216-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 216-й день Михаил Родионов

close 100% Боец отдельного разведбата НМ ЛНР на позиции на Северском направлении Виктор Антонюк/РИА «Новости»

В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях проходит последний день референдумов о вхождении в состав России. Минцифры РФ опубликовало список из 195 IT-специальностей, по которым предоставляется отсрочка от мобилизации. Глава ЛНР Пасечник заявил, что в республиках Донбасса примут решение о введении военного положения совместно с руководством РФ. В Запорожье считают, что ВСУ может начать наступление в районе Энергодара. «Газета.Ru» ведет хронику событий.