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Политика

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Последний день

В Донбассе, Запорожье и Херсонщине пятый день идут референдумы о вхождении в Россию

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Местная жительница голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе

Местная жительница голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе

РИА «Новости»
В Донбассе, Запорожье и Херсонщине стартовал пятый, финальный день референдумов о вхождении в состав РФ, он пройдет на избирательных участках. По итогам голосования новые территории могут быть объединены в Крымский федеральный округ, который возглавит экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщили «Ведомости». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:43

Леонид Пасечник приехал проголосовать на один из избирательных участков в ЛНР.

9:20

Город Алчевск в ЛНР подвергся обстрелу со стороны ВСУ, жителей эвакуировали с избирательных участков.

8:58

Сотрудники участковых избирательных комиссий в Донецке готовы к провокациям со стороны ВСУ, в случае обстрелов голосующих будут размещать в укрытиях, сообщила руководитель одного из участков.

8:36

Последний командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волынский с позывным «Волына», сдавшийся в плен на мариупольском заводе «Азовсталь», заявил, что у Донбасса есть право на самоопределение.

8:30

Явка за 4 первых дня референдумов была очень высокой: в ДНР 86,89%, в ЛНР 83,61%, в Запорожской области 66,43%, в Херсонской 63,58%.

Ожидается, что предварительные результаты референдума озвучат 27-28 сентября. Окончательные данные должны быть известны в течение пяти дней после окончания голосования.

8:20

В России по итогам референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях могут создать Крымский округ, полпредом в этом регионе может стать бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин - «Ведомости» со ссылкой на источник в ОПК и два источника, близких к администрации президента РФ.

8:10

Участки для голосования на референдуме о вхождении в состав России открылись во вторник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Голосование будет проходить на избирательных участках в отличие от предыдущих четырех дней, когда в целях безопасности жители голосовали на придомовых территориях.

8:02

За пределами Херсонской области на референдуме проголосовали порядка 30 тыс. жителей региона.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня — пятый, последний день голосования на референдумах о присоединении к РФ.

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