Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Последний день

8:30

Явка за 4 первых дня референдумов была очень высокой: в ДНР 86,89%, в ЛНР 83,61%, в Запорожской области 66,43%, в Херсонской 63,58%.

Ожидается, что предварительные результаты референдума озвучат 27-28 сентября. Окончательные данные должны быть известны в течение пяти дней после окончания голосования.