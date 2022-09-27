«У нас нет ни кризиса, ни паники». Будет ли Казахстан выдавать россиян

Казахстан проведет переговоры с Россией по вопросу прибытия граждан РФ, заявил во вторник глава республики Касым-Жомарт Токаев. Он также призвал жителей страны проявить заботу о россиянах и обеспечить им безопасность. Как следует из статистики МВД Казахстана, в основном российские граждане не задерживаются на территории республики, а направляются транзитом в другие страны. О том, что ждет подлежащих мобилизации россиян в Казахстане, — в материале «Газеты.Ru».

Казахстанские власти планируют провести переговоры с Москвой относительно прибытия граждан РФ в республику. Об этом во вторник, 27 сентября, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Список из 195 специальностей IT. В Минцифры уточнили, кого освободят от мобилизации Список из 195 специальностей для отсрочки от мобилизации опубликован в Telegram-канале... 27 сентября 10:35

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность.

Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — сказал глава республики на встрече с общественностью Туркестанской области.

Токаев отметил, что «в этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность».

«У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами», — указал он. Названо число россиян, въехавших в Казахстан с 21 сентября Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков заявил, что... 27 сентября 11:50

При этом президент Казахстана подчеркнул, что территориальная целостность государств должна быть незыблема.

«Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Неслучайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны ООН я вновь заявил об этом», — приводит его слова ТАСС.

Казахстан как пункт транзита

В свою очередь, и.о. главы комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков заявил, что с 21 сентября на территорию республики въехали около 98 тыс. граждан РФ. За тот же период более 64 тыс. россиян покинули Казахстан, передает РИА «Новости». Военная операция ВС России на Украине. День 216-й Сроки мобилизации в Москве не разглашаются, поскольку относятся к «ограниченным... 27 сентября 13:02

«На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы – порядка 98 тыс. россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина», — рассказал Аталыков.

Россияне начали уезжать в Казахстан после начала военных действий на Украине еще в феврале. Новая волна миграции наступила 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация. В тот же день россияне раскупили авиабилеты в ближайшие безвизовые страны. Поток машин на границе с Казахстаном вырос на 20%, отмечает РБК.

«С начала года в Казахстан приехали более 1,5 млн россиян. С 22 сентября поток россиян увеличился в два раза, примерно до 20 тыс. человек в день. В основном страна стала для россиян пунктом транзита. За эти дни из Казахстана уехали более 40 тыс. граждан России, в том числе в Киргизию и Узбекистан. Из аэропортов вылетели почти 6 тыс. человек», — говорится в публикации.

При этом Казахстан не будет выдавать призванных к мобилизации россиян при условии, что они не находятся в международном розыске.

По закону Казахстан может выдать российским властям только тех граждан, которые разыскиваются за уголовные и иные деяния. Розыск мобилизованных внутри России не является основанием для их выдачи, заявил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов. Какой кнопочный телефон взять с собой, если пришла повестка Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой в воинскую часть только кнопочные телефоны. Какое... 27 сентября 08:10

«Вопрос не стоит о мобилизации, я говорю об уголовных правонарушениях, которые зарегистрированы, которые санкционированы и объявлены в международный розыск. Военкоматы, если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи», – поянил он.

Ахметжанов пояснил, что у Казахстана и России имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и экстрадиции преступников.

Если отказ от мобилизации будет рассматриваться как уголовное правонарушение, а на «убежавших» от нее заведут уголовные дела, Казахстан будет вынужден выдать их России, констатировал глава МВД.

«В случае возбуждения [уголовного дела], объявления в розыск мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в РФ», – указал министр.