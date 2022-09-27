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Политика

«Чудовищные убийства в Ижевске заставляют вернуться к вопросу о смертной казни»

Депутат Госдумы Затулин предложил ввести смертную казнь за теракты против детей

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Вопрос о применении высшей меры наказания за теракты против детей нужно обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным — с такой инициативой выступил депутат Госдумы Константин Затулин. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил подготовить протокольное поручение по этому вопросу. При действующей Конституции смертная казнь в России невозможна, указал в свою очередь глава профильного комитета СФ Андрей Клишас.

После трагедии в ижевской школе необходимо вернуться к вопросу о возвращении смертной казни в России. С такой инициативой во вторник, 27 сентября, выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Депутат предложил поручить профильным комитетам, Совету и спикеру Госдумы провести консультации с президентом РФ Владимиром Путиным и правительством о возвращении смертной казни для организаторов и исполнителей терактов, направленных против детей и молодежи, передает ТАСС.

«Вчерашние чудовищные убийства в школе Ижевска заставляют, как мне кажется, вернуться к вопросу о восстановлении высшей меры наказания в виде смертной казни.

Предлагаю поручить профильным комитетам, Совету и председателю Госдумы провести неотложные консультации с президентом, правительством, правоохранительными органами для установления высшей меры наказания по приговору суда для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи в школах, детских садах, больницах», — сказал Затулин на заседании нижней палаты парламента.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить протокольное поручение по этому вопросу.

«Вопрос решен Конституционным судом»

Однако при действующей Конституции смертная казнь в России невозможна, объяснил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, слова которого приводит РБК.

«Вопрос о смертной казни решен Конституционным судом. При действующей Конституции смертная казнь невозможна», — сказал сенатор.

В Кремле уточнили, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь не обсуждается.

Накануне утром в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек, более 20 ранены. По данным главврача Первой республиканской клинической больницы Александра Шаклеина, госпитализированы семеро детей и двое взрослых, пострадавших в результате стрельбы. До 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

Мораторий на высшую меру уголовного наказания действует в России с 1997 года, когда РФ стала членом Совета Европы. Предложение о его отмене выдвигалось еще в начале спецоперации на Украине.

В конце февраля, после того, как Россия приостановила свое членство в СЕ, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», указав, что подразумевает смертную казнь. Позднее РФ объявила о выходе из Совета Европы.

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