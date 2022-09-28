Военная операция России на Украине. День 217-й

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская атомная электростанция, расположенная в городе Энергодар, должна перейти в собственность Российской Федерации в том случае, если по итогам референдума регион войдет в состав страны — РИА «Новости».

По его словам, станции не требуются отдельные статусы и подчинения.