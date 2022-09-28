Военная операция России на Украине. День 217-й

ФРГ не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и продолжит поддерживать Украину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Мы не примем результаты этих фиктивных референдумов и продолжим поддерживать Украину с неослабевающей силой», — указал он в разговоре с Neue Osnabrucker Zeitung.
Олаф ШольцFabrizio Bensch/Reuters
Депутаты хотели принять закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции сразу в трех чтениях, но не смогли из-за разногласий по поводу того, кто именно должен списывать долги погибших заемщиков. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на одного из авторов законопроекта, главу финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова и участников рынка.
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о переговорах по поводу мобилизации между РФС, РПЛ и Министерством спорта РФ.
«Повестки? Российский футбольный союз и Российская премьер-лига обсуждают это с Министерством спорта РФ. Как будет дальше, не знаю. Общался с руководством РПЛ, пока никакой конкретики нет. Переговоры идут. Мы пока ничего не предпринимаем, не знаем», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что готовит документ президенту России Владимиру Путину о вхождении ЛНР в состав РФ:
Ялтинский международный экономический форум планируется провести в первой половине 2023 года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов — ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская атомная электростанция, расположенная в городе Энергодар, должна перейти в собственность Российской Федерации в том случае, если по итогам референдума регион войдет в состав страны — РИА «Новости».
По его словам, станции не требуются отдельные статусы и подчинения.
В Halkbank сказали РИА Новости, что ожидают сегодня решения от надзорного органа Турции о прекращении использования системы «Мир».
Боррель заявил, что все доступные сведения указывают на то, что инциденты на «Северных потоках» являются результатом преднамеренного действия — ТАСС.
Под огнем ВСУ оказались районы 12 населенных пунктов ДНР, сообщили в представительстве ДНР. В их числе Донецк (Ворошиловский, Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясное.
«Обстрелы велись из артиллерии натовского калибра 155 мм, а также артиллерии калибра 152 мм, 122 мм, танков и минометов. Всего выпушено 200 единиц различных боеприпасов. Повреждены 14 домостроений, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.
ВСУ за прошедшие сутки 48 раз обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 200 боеприпасов. Ранены два мирных жителя, сообщили в представительстве ДНР.
Вашингтон использует все виды манипуляций и постановок без ограничений, чтобы втянуть Москву в ядерную повестку, утверждает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
В крупнейшем турецком Ziraat банке РИА Новости заявили, что не получали уведомлений от госбанка о прекращении использования российской системы «Мир» — РИА.
Телеведущая Татьяна Лазарева обратилась в Замоскворецкий суд с иском к Министерству юстиции с требованием оспорить статус иностранного агента. Об этом сообщает StarHit.
По информации издания, 16 сентября представители артистки обратились в суд с заявлением, слушание дела назначено на 3 октября. Бывший супруг Лазаревой Михаил Шац (признан в РФ СМИ-агентом) также признан иноагентом, однако пока не стал оспаривать статус.
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что ее аппарат прорабатывает вопрос по освобождению от призыва по мобилизации отцов троих детей и отцов, воспитывающих ребенка с инвалидностью.
ЕК 28 сентября выдвинет предложения по новым санкциям против РФ, включая потолок цен на нефть, пишет Politico.
Начальник отдела кадров камчатского рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина Сергей Арабей сообщил, что частичная мобилизация граждан не повлияла на работу предприятия, так как призвали, в основном, рядовой состав сотрудников — ТАСС.
Подразделения ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР, они выпустили 19 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве республики — ТАСС.
Абхазия с вниманием и уважением относится к волеизъявлению в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, референдумы там - это несогласие людей с политикой Киева, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Инал Ардзинба:
Большинство опрошенных американцев считают, что Вашингтону следует активизировать контакты с российским руководством и содействовать скорейшему проведению переговоров по ситуации на Украине, даже если из-за этого Киеву придется пойти на какие-то компромиссы с Москвой. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного вашингтонским Институтом Куинси — ТАСС.
❗️Власти Турции в ближайшие два дня объявят детали платежной системы, разработанной как альтернатива российскому «Миру», пишет местная газета Aydınlık со ссылкой источники.
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ.
ВСУ 28 сентября дважды обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР.
По его данным, по Ворошиловскому району города выпустили в общей сложности пять снарядов, украинские силы 27 сентября 45 раз обстреливали территорию ДНР из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии — ТАСС.
Эксперт КНР по стратегическим вооружениям Сун Чжунпин высказал точку зрения, что помощь западных стран не позволит руководству Украины вернуть регионы, жители которых в ходе референдумов пожелали войти в состав России — ТАСС.
В Минобороны РФ сообщили, что расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» во время спецоперации поражают любые летальные аппараты, в том числе ракеты, выпущенные американскими реактивными системами залпового огня HIMARS — ТАСС.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США приближаются к опасной черте, становясь стороной конфликта на Украине. По его словам, дипломатические усилия по урегулированию не будут эффективны, пока «Запад использует киевский режим в качестве наемника против России».
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не станет действовать в одиночку в вопросах поставок вооружений на Украину и будет делать все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО — ТАСС.
Американские законодатели включили $12,4 млрд дополнительной помощи Украине в законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря, который должен рассмотреть Сенат Конгресса США — ТАСС.
Зафиксированный в Уставе ООН принцип уважения территориальной целостности государств не является безусловным, он подразумевает соблюдение прав всех народов страны, утверждает постпред России Василий Небензя — ТАСС.
ВСУ обстреляли во вторник зернохранилище в Токмаке Запорожской области, пострадала женщина, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием — ТАСС.