«Здоровые, молодые, обеспеченные»: Володин раскритиковал уехавших россиян

Вячеслав Володин назвал «предателями» россиян, которые решили уехать из страны после начала частичной мобилизации. Спикер Госдумы заявил, что уже существуют списки с данными всех людей, покинувших страну. В то же время портал «Объясняем.рф» указывает — ограничений для перемещения граждан нет, мужчины призывного возраста имеют право выезжать за границу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания затронул ситуацию, которая происходит на границах России после начала мобилизации, — и предложил отдать брошенные на границе автомобили покинувших страну россиян семьям участников спецоперации на Украине.

«Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали (на спецоперацию), это будет правильно. А дальше пускай пешком, и это тоже наука. Либо на велосипедах, которые, как говорят, стоят уже как машины. При пересечении границ. Вот и вырабатывайте эти предложения», — сказал Володин.

В ходе своего выступления он также заявил, что сейчас составляются списки всех выезжающих за рубеж.

«Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал.

Люди в очереди на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, 27 сентября 2022 года Очередь на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, 27 сентября 2022 года Очередь на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, 27 сентября 2022 года Очередь на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, 26 сентября 2022 года Очередь на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, 27 сентября 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев пояснил РИА «Новости», что отдельных списков составлять не надо — вся информация есть и так.

«Во-первых, списки никакие составлять не надо. Есть единая база пересекающих границу РФ. Кто границу пересек, в этой единой базе отражаются», — сказал Гурулев.

Во время заседания председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов предложил запретить «всякий вылет и выезд» на время «полного наведения порядка в новой России с новыми регионами».

Володин ответил: «А зачем они здесь, в ситуации, когда страна столкнулась с вызовами? Потребители, предатели. Здоровые, молодые, не очень молодые, как правило обеспеченные. У них все хорошо, но страна у них на втором месте, если не на четвертом или пятом».

Могут ли мужчины покидать страну

28 сентября также появились уточнения от правительственного портала «Объясняем.рф» с ответами на два вопроса.

— Могут ли мужчины призывного возраста выезжать за пределы региона проживания и за границу?

«В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается».

— Будет ли ограничена выдача заграничных паспортов в связи с мобилизацией?

«В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет».

Но если гражданин уже получил повестку или уже призван, ему откажут в выдаче загранпаспорта.