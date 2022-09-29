29 сентября 2022, 08:22 Политика Военная операция России на Украине. День 218-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 218-й день Григорий Плакучев

close 100% Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении РИА «Новости»

Спикер Госдумы заявил, что всем состоящим на воинском учете нельзя выезжать из России. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что Украина де-факто прекратила существовать. США и их союзники обсудили пути наращивания производства вооружений, поставляемых Украине, а также их стандартизацию. Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на газ. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.