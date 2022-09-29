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Политика

Военная операция России на Украине. День 218-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 218-й день

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Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении

Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении

РИА «Новости»
Спикер Госдумы заявил, что всем состоящим на воинском учете нельзя выезжать из России. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что Украина де-факто прекратила существовать. США и их союзники обсудили пути наращивания производства вооружений, поставляемых Украине, а также их стандартизацию. Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на газ. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:10

Чиновник ЕС заявил, что на следующей неделе на саммите страны сообщества обсудят референдумы на Украине и ЧП на «Северных потоках», сообщило агентство Reuters.

10:07

Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 1,75%, индекс РТС - на 0,99%.

10:06

Граница Финляндии будет закрыта для российских туристов в ночь на пятницу - СМИ.

09:53

В Мелитополе возле школы привели в действие самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, заявили в администрации.

СВУ в Мелитополе сработало при проезде автомобиля, водитель получил легкие травмы, на месте работают спецслужбы. Власти назвали терактом взрыв в Мелитополе, он был направлен против мирного населения — ТАСС.

09:49

Турецкая партия «Родина» организовала в Анталье акцию протеста после сообщений об отказе местных банков взаимодействовать с российской платежной системой «Мир», пишет газета Aydınlık.

09:46

❗️Пасечник сообщил, что прибыл в Москву для завершения юридической процедуры вхождения ЛНР в состав России — ТАСС.

09:45

Российские артисты Олег Газманов, Николай Расторгуев и Юлия Чичерина могут попасть в черные списки ЕС в рамках новых санкций против России, пишет EUobserver.

Сообщается, что в списки попали 29 человек. Как уточняет издание, артисты выступают как «звезды провоенной музыки».

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julia_chicherina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)
09:43

Банк России запросил у финансовых организаций списки работников, которые могут столкнуться с частичной мобилизацией и имеют право бронь, утверждает «Коммерсантъ».

По информации издания, соответствующий запрос о подготовке и предоставлении списков сотрудников банковского сектора получили около 100 организаций. Претенденты на бронь должны быть с высшим образованием из установленного перечня, а также выполнять критически важную работу на финансовом предприятии. Аналогичные списки в настоящий момент готовят страховые компании.

09:40

СК расследует факт обстрела ВСУ политехнического колледжа в Херсоне — ТАСС.

09:39

Служившие в армии других стран и состоящие в запасе ВС РФ россияне могут быть мобилизованы — ТАСС.

09:34

Представители ЕС 30 сентября обсудят окончательное решение по новым санкциям в отношении России, сообщило интернет-издание EUobserver.

09:32

09:31

09:29

В ДНР заявили о гибели женщины при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ — ТАСС.

09:26

Оружие южнокорейского производства стоимостью 75 млрд крон (около $2,9 млрд) будет поставлено на Украину транзитом через Чехию, сообщается на сайте газеты Mladá fronta DNES.

09:24

ВСУ за сутки обстреляли ДНР 36 раз, выпустив 156 боеприпасов, сообщили в республике.

09:22

09:21

09:19

Россия выплатила беженцам с Украины, из Донбасса и с пострадавших территорий 13,5 млрд рублей — ТАСС.

09:15

09:13

За сутки границу России в Ростовской области пересекли более 14 тыс. жителей Донбасса — ТАСС.

09:12

08:57

Парламент Финляндии рассмотрит вопрос об аннуляции уже выданных краткосрочных виз россиянам. Предложение будет вынесено на обсуждение в качестве гражданской инициативы, которую поддержали более 50 тыс. резидентов республики, передает TourDom.ru.

08:53

В ЛНР сообщили о запуске четырех ракет из РСЗО HIMARS по Золотому-5 со стороны ВСУ — ТАСС.

08:52

Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства. Такие нормы прописаны в законе о мобилизации, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

08:36

Всемирный банк передал Украине $11 млрд — ТАСС.

08:30

08:29

Частичная мобилизация негативно скажется на поставках в Россию целого ряда категорий продукции, в том числе потребительской электроники, химии и других товаров через механизмы параллельного импорта. Кроме того, небольшие логистические компании могут уйти с рынка из-за нехватки водителей и логистов, сообщает «Коммерсантъ».

08:28

08:20

08:19

08:18

08:17

Замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что китайские власти твердо проводят мирную дипломатическую политику, в соответствии с которой неизменно содействуют восстановлению стабильности на Украине — ТАСС.

08:16

08:15

Подразделения ВСУ за сутки два раза обстреляли территорию ЛНР. Они выпустили восемь ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве республики — ТАСС.

08:14

08:13

В РФ начали создавать службу психологической помощи по вопросам, связанным с мобилизацией. В нее войдут профессиональные психологи, сообщил ТАСС президент Российского психологического общества, декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

08:12

08:11

Дума Владивостока приняла поправки в муниципальные акты, которые освобождают семьи мобилизованных жителей города от платы за муниципальные детские сады, а также вводят дополнительное питание в школах для детей из таких семей — ТАСС.

08:10

США в случае с Украиной испытывают Россию на прочность, подталкивая ситуацию к столкновению ядерных держав, считает посол РФ в США Антонов — РИА.

08:09

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что Украина де-факто прекратила существовать — ТАСС.

08:08

Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на «Северных потоках» - СМИ.

08:07

Власти Китая должны определиться со своим внешнеполитическим курсом и союзниками на фоне действий России на Украине, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли — ТАСС.

08:06

Минобороны России опубликовало кадры работы командира батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа, который за все время спецоперации уничтожил более 100 целей ВСУ:

08:05

В администрации Новой Каховки сообщили, что в небе над городом прогремели восемь взрывов ракет — ТАСС.

08:04

08:03

США и их союзники обсудили пути наращивания производства вооружений, поставляемых Украине, а также их стандартизацию, говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

08:02

08:01

Российские силы противовоздушной обороны, предположительно, запустили не менее пяти ракет в небо над Херсоном, передает корреспондент ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 218-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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