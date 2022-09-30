«Если европейцы искренне хотят». Лукашенко рассказал, как остановить конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мира на Украине можно достичь за несколько дней. Он считает, что это зависит от европейцев, которым нужно «одуматься». Лукашенко также подчеркнул, что белорусы никогда ни на кого не нападали, не станут этого делать и впредь.

«Никого не убивали и убивать не собираемся»

Александр Лукашенко сделал несколько заявлений, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, сообщает «Белта». По его словам, «потеряв каждого третьего» во время Второй мировой войны, белорусы, «как ни одна другая нация в мире, высоко ценят человеческую жизнь». Поэтому страна выступает «с мирными инициативами» во время конфликта на Украине. Президент Белоруссии уверен, что «конфликт между братскими народами» — «огромная трагедия» и «прямое следствие стратегических интриг и величайшей глупости, прежде всего, западных политиков». Минтранс Белоруссии: Минск и Москва договорились о транзите грузов республики через Россию Москва и Минск подписали соглашение о транзите грузов республики через российскую территорию... 29 сентября 22:22

«Сегодня много говорят об этом конфликте. Очень многие при этом заявляют о том, что хотели бы мира на этой земле. Особенно европейцы, потому что этот конфликт в нашем европейском доме. И если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев: одумайтесь и делайте все для того, чтобы на этой земле был мир», — сказал Лукашенко.

По его заверению, Белоруссия искренне пыталась всеми силами не допустить этого безумия. Поэтому не стоит упрекать эту страну в «соагрессии».

«Мы были, есть и будем вместе с нашей Россией. У нас с Россией союз теснее, чем у блока НАТО <...> Но в то же время мы говорим о том, что мы не будем воевать на Украине. Давайте мирно сотрудничать. Беларусь украинцам не в чем упрекнуть <...> Не мы начали конфликтовать с Украиной <...> Мы свято выполняем наши договоренности с Россией <...> Мы никого не убивали и убивать не собираемся», — отметил Лукашенко.

Он также упрекнул Украину в том, что она «раньше западных держав и Америки» закрыла небо для пролетов белорусских самолетов и объявила экономическую блокаду. Поэтому, по его мнению, Киеву теперь не стоит «париться» и чего-то «требовать» от Минска.

Кроме того, Лукашенко напомнил, что Белоруссия всегда была сторонником переговоров, и именно на ее территории состоялись три раунда переговоров между Россией и Украиной.

«Почему свернули переговоры, кто их свернул? Вопрос риторический. Я говорю это вам, послам, чтобы вы знали нашу позицию по самой острой современной проблеме и исходили из этого. Мы все делаем для того, чтобы остановить кровопролитие. Но это кровопролитие кому-то нужно <…> Вы, дипломаты, разбирайтесь», — обратился он к послам. Евросоюз осудил поездку Лукашенко в Абхазию Евросоюз осуждает поездку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию 28 сентября, где он... 29 сентября 17:56

Глава государства подчеркнул, что белорусы никогда ни на кого не нападали и не будут этого делать.

«Белорусы никогда в своей истории ни на кого не нападали. Ни для кого мы не были источником угрозы. Так будет и впредь <…> Мы всегда привержены мирному решению любых международных проблем», — заключил Лукашенко.

Часть Союзного государства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая в пятницу на брифинге, заявил, что на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области после вхождения в состав России будет распространяться договор о Союзном государстве РФ и Белоруссии.

«Разумеется, они (новые территории) станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации», — сказал Песков.

21 июля в интервью агентству France-Presse Лукашенко заявил, что Белоруссия до сих пор официально не признала ДНР и ЛНР, а также присоединение Крыма к России, так как в этом не было необходимости.

«Никакой необходимости. Это бы ничего не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. Но если Крыму, Луганску, Донецку надо будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Надо будет — признаем. Если в этом будет смысл какой-то <…> Мы фактически с ними сотрудничаем <…> Я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем, мы этого не прячем», — подчеркнул он. В Кремле рассказали об ожиданиях от Белоруссии признания Крыма как части России Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Минска своевременного признания... 29 сентября 14:14

При этом Лукашенко отметил, что его страна «де-факто признала» Крым, Луганск и Донецк. Он также считает, что «подключение» Белоруссии к военной спецоперации на Украине излишне, «не нужно», так как у России хватает собственных ресурсов.

24 сентября глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью французскому телеканалу France 24 сообщил, что Белоруссия примет решение по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, исходя из национальных интересов.

«Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», — приводит его слова «СБ. Беларусь сегодня».

Он также назвал подходом «маргинальных политиков, маргинальных СМИ» утверждения, что Белоруссия — марионетка России. Макей подчеркнул, что его страна проводит собственную «независимую политику».

«Если вы внимательно проанализируете нашу позицию, в первую очередь в отношении признания некоторых государственных образований, вы поймете, что это не так», — отметил министр, пояснив, что речь идет о государственных образованиях «на Украине, в некоторых других частях региона».

«Но у нас существует целый комплекс договоренностей, соглашений с Россией в рамках Союзного государства. Эти соглашения нацелены на обеспечение равных прав нашим гражданам, унификации экономической политики в разных сферах и областях. Безусловно, Россия — наш союзник. У нас есть обязательства в рамках Союзного государства, и мы их должны учитывать», — заключил он.