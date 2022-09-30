«Наличие визы не гарантирует въезд в ЕС». Еврокомиссия обновила рекомендации по выдаче виз россиянам

Еврокомиссия обновила рекомендации по выдаче виз россиянам. В частности, она предложила странам ЕС не принимать заявки от граждан РФ на визы, поданные в третьих странах, и перенаправлять их в консульства в России. Инструкция ЕК также предполагает ужесточение подхода к выдаче виз россиянам для «сохранения безопасности ЕС». Еврокомиссия обратила внимание, что наличие визы не дает автоматического права въезда в Шенгенскую зону.

Европейская комиссия опубликовала обновленные рекомендации по выдаче виз россиянам для стран-членов ЕС. Появление новых рекомендаций связано с тем, что после объявления мобилизации увеличилось число россиян, которые пытаются покинуть страну, объяснили в ЕК. Финляндия закроет границы для россиян с 30 сентября. Но не для всех Финляндия запретила въезд в страну туристам из России до особого распоряжения, заявил глава МИД... 29 сентября 16:35

В целом рекомендации призваны усилить безопасность при выдаче виз и пограничный контроль «при полном соблюдении законодательства ЕС о предоставлении убежища», рассказали в организации.

«Европейский Союз был и всегда будет местом убежища. Но сейчас это прежде всего вопрос безопасности: усиленный контроль за выдачей виз и усиленный пограничный контроль гарантируют, что мы защитим себя и наше единство», — заявил замглавы ЕК Маргаритис Схинас.

В частности, Еврокомиссия рекомендовала перенаправлять поданные из третьих стран заявления на выдачу краткосрочных виз на рассмотрение в консульства на территории РФ.

«Консульствам государств-членов следует внимательно рассматривать случаи обращения россиян за краткосрочной визой из-за пределов России. Такие дела следует направлять в консульство по месту жительства», — сказано в публикации на сайте ЕК.

Еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон заявила, что «страны ЕС не должны принимать заявки на шенгенские визы от граждан РФ, находящихся в третьих странах».

Йоханссон уточнила, что россияне «должны делать это в своей стране — в России».

«Исключения составляют визы по гуманитарным или семейным причинам, визы для журналистов. Для таких категорий возможность подать заявку на визу должна сохраняться», — отметила еврокомиссар.

Она также пообещала, что «Европа не закроет двери для тех, кто действительно нуждается в защите».

Что еще Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС:

▪️Ужесточить поход к выдаче краткосрочных виз. Отмечается, что государства должны строже подходить к оценке обоснованности поездки, в том числе решать, применяются ли гуманитарные основания к отдельным случаям и рассматривать каждый из них индивидуально.

Если заявитель на получение визы (например, лицо, «спасающееся от военной мобилизации») планирует длительное пребывание в ЕС, консульства должны рассматривать этот случай в соответствии с национальными правилами выдачи долгосрочных виз.

▪️Аннулировать визы при необходимости. Комиссия напомнила, что само наличие визы не дает автоматического права въезда в Шенгенскую зону. Пограничникам стран ЕС рекомендовали разрешить самостоятельно принимать решения о том, впускать ли россиян в страну или аннулировать визу, вне зависимости от того, какая страна выдала документ.

«В шенгенском кодексе четко прописано, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС», — подчеркнула Юханссон.

Еврокомиссар напомнила, что срок нахождения в ЕС по шенгенской визе для российских граждан теперь ограничен 90 днями.

▪️Ужесточить контроль на внешних границах. ЕК рекомендовала государствам координировать свои действия с другими странами-членами, чтобы исключить случаи, когда после отказа во въезде в одну страну ЕС гражданин РФ мог бы въехать на территорию союза через другое государство.

▪️Ответственность перевозчиков. ЕК рекомендовала перевозчикам быть бдительнее при проверке проездных документов, необходимых для въезда. В документе также сказано, что они ответственны за возвращение граждан, которым отказали во въезде в страны ЕС, обратно в страну отправления.

Угроза безопасности

Юханссон рассказала, что в настоящее время большого потока россиян, желающих въехать в Евросоюз, не наблюдается. Кроме того, число заявок от граждан России на предоставление убежища в ЕС остается небольшим, однако различные государства-члены сталкиваются с растущим числом заявлений на получение визы от российских граждан. Повестка вместо загранпаспорта. Россиян могут мобилизовать прямо на границе Поток россиян через КПП всех имеющих сухопутную границу с РФ стран резко вырос после объявления... 27 сентября 19:00

В связи с этом, подчеркнула еврокомиссар, «страны-члены должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности».

Ранее Евросоюз полностью приостановил соглашение о визовой либерализации с Россией. Из-за этого визовый сбор вырос с €35 до €80, выросли сроки обработки документов и требования к заявителям.

Кроме того, отдельные европейские страны самостоятельно ввели ограничения на выдачу виз россиянам и въезд в страну туристов из РФ. Так, 30 сентября выдачу туристических виз россиянам прекратила Финляндия. Аналогичное решение уже приняли власти Бельгии, Нидерландов, Дании, Чехии, Словакии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Границы для российских туристов закрыли Польша, Финляндия и прибалтийские республики.