Украина требует вступления в НАТО в «ускоренном порядке». В Белом доме предлагают подождать

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Киев и НАТО уже «де-факто союзники», однако нужно закрепить этот статус документами. На время прохождения процедуры Украина намерена договариваться о гарантиях безопасности для себя. В НАТО ответили, что каждая страна, желающая вступить в альянс, должна следовать установленной процедуре, когда ее кандидатуру единогласно одобрят 30 стран-членов. При этом в Белом доме считают, что вступление Украины в НАТО стоит обсудить в другое время.

Украина 30 сентября подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, объявил президент страны Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны. По его словам, страна де-факто «уже прошла свой путь в НАТО» и доказала совместимость со стандартами альянса. Путин присоединил к России новые территории. Как реагируют в мире Президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей... 30 сентября 20:46

«Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу и защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке», — заявил Зеленский.

Он назвал это «определяющим шагом для безопасности всего сообщества свободных народов». «Нерушимостью наших государственных границ мы можем закрепить нерушимость границ всех европейских стран», — добавил Зеленский.

Кроме того, после заседания СНБО он отверг возможность переговоров с Владимиром Путиным.

«Наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России», — заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский анонсировал рассмотрение в Верховной Раде законопроекта о национализации всех российских активов. По словам президента Украины, документ должен значительно упростить процедуру национализации.

Может ли Украина вступить в НАТО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после завершения военных действий на территории страны для Киева не останется никаких препятствий для вступления в НАТО. По его словам, подача такой заявки имеет две цели: зафиксировать направление развития архитектуры безопасности Украины и ускорить поставки оружия в страну. Референдумы объявили состоявшимися. Зеленский исключил переговоры с Москвой после их завершения В трех регионах из четырех референдумы о вхождении в состав России признали состоявшимися... 26 сентября 06:43

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что заявка Украины позволит странам Запада «не повторять ошибок», которые они допустили с 2008 года. Речь идет о саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, когда альянс принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам план действий по членству.

«Все члены НАТО де-факто находятся под «зонтиком» Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого в этих новых условиях не требует предоставления плана действий по членству», — заявил Кулеба.

Вступление в НАТО в ускоренном порядке возможно: Украина видит пример Финляндии и Швеции, которые начали присоединение к альянсу, напомнил украинский президент. При этом он признал, что для вступления в НАТО Украине потребуется согласие всех стран-членов альянса. В связи с этим Киев предлагает реализовывать предложения по гарантиям безопасности для Украины, пока будет идти поиск консенсуса.

При этом формально специальной «ускоренной» процедуры вступления в НАТО не существует. Однако, если руководство альянса и лидеры входящих в него государств действительно хотят быстрого вступления новой страны, то могут принять политическое решение об ускорении этого процесса.

Стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции Украины. В 2020-м страна получила статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Что ответили в альянсе

После заявления властей Украины состоялась внеочередная пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он заявил, что каждая страна, желающая вступить в НАТО, должна следовать установленной процедуре. Вашингтон предупредил Москву о катастрофических последствиях применения ядерного оружия США предупредили Россию о том, что применение ядерного оружия на Украине будет иметь... 25 сентября 21:03

«Мы поддерживаем право Украины выбрать собственный путь. <...> Решения должны быть приняты всеми 30 членами НАТО, и они принимаются путем консенсуса», — сказал он.

Генсек прямо не ответил на вопрос о том, возможно ли вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре, как для Финляндии и Швеции. Столтенберг подчеркнул, что в настоящее время альянс сосредоточился на оказании помощи Украине.

«Мы должны быть едины в нашей поддержке Украине не только потому, что это в интересах Украины, но и потому, что, оказывая помощь ей в самообороне, мы помешаем Путину выиграть эту войну», — сказал он.

Глава НАТО также заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине, однако подчеркнул, что блок не признает вхождение в состав России новых территорий. «Аннексия территорий — это не проявление силы, это проявление слабости», — сказал генсек.

По его словам, присоединение новых субъектов к России не изменит решимости альянса поддерживать Украину. «Союзники по НАТО не признают и никогда не признают эти территории частью России, — сказал Столтенберг. — Эти земли принадлежат украинцам».

Кроме того, он допустил, что Украина прекратит свое существование как суверенная страна, если не будет вести военные действия.

«Если Путин прекратит боевые действия, то будет мир. Если прекратит Украина, то она перестанет существовать как суверенное государство», — считает Столтенберг.

Он также заявил, что нельзя «позволить Путину победить». «Это будет катастрофа для Украины и угроза для нас. Если мы не будем поддерживать Украину сейчас, то потом цена будет намного выше», — сказал генсек.

Несколько стран уже поддержали намерение Украины стать членом НАТО в рамках ускоренной процедуры. Так, решение одобрили Эстония, Латвия и Литва.

«Прибалтийские друзья Украины полностью поддерживают ее скорейшее вступление в НАТО», — заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

Правительство Канады также подчеркнуло, что страна верит «в политику открытых дверей» альянса, а Украина должна быть частью НАТО». В Госдепартаменте США также поддержали политику «открытых дверей» в отношении Украины, однако призвали следовать установленному процессу вступления в НАТО.

В то же время Белый дом заявил, что возможность вступления Украины в НАТО стоит обсудить в другое время.

«Сейчас, на наш взгляд, лучшим способом помощи Украине будет через практическую поддержку на месте, процесс в Брюсселе следует начать в другое время», — заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ответ на вопрос о заявке Украины.