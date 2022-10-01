В Буркина-Фасо второй раз за год власть захватила военная хунта

В Буркина-Фасо произошел очередной госпереворот – военные свергли главу временного правительства Поля-Анри Сандаого Дамибу и «заморозили» конституцию. Распущен кабинет министров, границы государства закрыты. Дамиба обвиняется путчистами в отступлении от партийных идеалов. Это второй переворот в стране за год. В январе после путча на улицы высыпали люди с российскими флагами.

Возглавляемые капитаном Ибраимом Траоре военные в африканской республике Буркина-Фасо совершили государственный переворот. Как сообщает издание Lefaso.net, группа путчистов объявила о смещении с поста главы правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы.

«Военные этим вечером объявили о смещении подполковника Дамибы, обвиненного в отступлении от идеалов «Патриотического движения за сохранение и восстановление» (MPSR)», — говорится в сообщении.

Движение MPSR в конце января 2022 года захватило власть в Буркина-Фасо. Поль-Анри Сандаого Дамиба тогда объявил, что отправляет в отставку президента Рока Марка Каборе и распустил правительство.

Сейчас путчисты приостановили действие конституции страны (аналогичную меру предпринял Дамиба ранее; позже действие основного закона восстановили), а также приостановили действие хартии переходного периода, установили комендантский час с девяти вечера до пяти утра, закрыли границы страны и распустили правительство.

В ходе телевизионного обращения военными было объявлено о приостановлении любой политической деятельности и функционировании общественных организаций.

Заговорщики также анонсировали созыв «живых сил нации» для назначения гражданского или военного президента.

В эту пятницу в столице Буркина-Фасо – Уагадугу – была на протяжении нескольких часов слышна стрельба. Перестрелка происходила также в военном лагере в городе Баба Су.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) выступило с осуждением захвата власти группой военных в Буркина-Фасо.

«ЭКОВАС считает несвоевременным этот новый переворот на фоне того, как были совершены успехи, благодаря дипломатии и усилиям ЭКОВАС, для упорядоченного возвращения к конституционному порядку не позднее 1 июля 2024 года», — передает заявление организации РИА «Новости».

Во время январского госпереворота сторонники свержения президента Буркина-Фасо Рока Марка Каборе вышли на улицы Уагадугу с российскими флагами.

«Мы больше не хотим Франции, мы здесь, чтобы добиться защиты от России. Франция не сделала ничего, чтобы обеспечить нашу безопасность», — говорил один из демонстрантов журналистам.

Газета The New York Times процитировала инженера-строителя Бертрана Йоду, также вышедшего на улицу поддержать переворот: «Мы хотим партнерства с Россией. Да здравствует Россия!».

Буркина-Фасо – уже третья по счету бывшая французская колония, где недавно произошел военный переворот, в результате которого от власти отстранили условно лояльное Парижу правительство. Схожие события происходили в Мали и Гвинее.

В результате в регионе снижается традиционно сильное влияние Франции. В местных и западных СМИ фигурируют слухи о появлении «российских наемников» (в том числе предположительно связанных с ЧВК Вагнера) для борьбы с исламистами. Такой информационный фон негативно сказывается на репутации Франции и значении антитеррористической операции «Бархан», которую французские военные уже восемь лет проводят в Западной Африке, утверждают эксперты.