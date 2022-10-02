Военная операция на Украине. День 221-й

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу — Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины, а также продолжат поддерживать ее усилия по восстановлению контроля над своей территорией.
ТАСС сообщает:
Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье четыре раза обстреливали населенные пункты ДНР, всего было выпущено 15 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Артиллерией калибров 122, 152 и 155 мм обстреляны Горловка, Макеевка и Яковлевка.
Накануне от обстрелов со стороны ВСУ погибли семь и были ранены девять мирных жителей ДНР.
В Новой Каховке слышны 10 взрывов в воздухе — работает ПВО.
Новая Каховка — город в 58 км к востоку от Херсона, на левом берегу реки Днепр, ниже Каховской ГЭС.
Ночью пять взрывов прогремели также над Херсоном, там также сработала противовоздушная оборона.