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Политика

Военная операция на Украине. День 221-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 221-й день

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»
В Новой Каховке работает ПВО, слышны взрывы в воздухе. За ночь ВСУ десять раз обстреляли из крупнокалиберной артиллерии Горловку, Макеевку и Яковлевку в ДНР. Госсекретарь Блинкен заверил главу МИД Украины Кулебу, что США будут уважать международно признанные украинские границы. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:17

Видео с вылета Су-25 опубликовало военное ведомство РФ.

8:12

МО РФ публикует кадры обучения мобилизованных.

8:08

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу — Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины, а также продолжат поддерживать ее усилия по восстановлению контроля над своей территорией.

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Leah Millis/Reuters
8:03

ТАСС сообщает:

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье четыре раза обстреливали населенные пункты ДНР, всего было выпущено 15 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Артиллерией калибров 122, 152 и 155 мм обстреляны Горловка, Макеевка и Яковлевка.

Накануне от обстрелов со стороны ВСУ погибли семь и были ранены девять мирных жителей ДНР.

8:01

В Новой Каховке слышны 10 взрывов в воздухе — работает ПВО.

Новая Каховка — город в 58 км к востоку от Херсона, на левом берегу реки Днепр, ниже Каховской ГЭС.

Ночью пять взрывов прогремели также над Херсоном, там также сработала противовоздушная оборона.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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