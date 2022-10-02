«Королевский флот или Военно-морские силы США». Кто мог атаковать «Северные потоки»

Военно-морские силы США или Королевский флот Великобритании могли атаковать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», полагает бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его мнению, обвинения в адрес России и ФРГ абсурдны, поскольку страны предельно заинтересованы в поставках газа. Российский вице-премьер Новак считает, что в выводе газопровода из строя заинтересованы США, Польша и Украина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в выводе из строя «Северных потоков» могли быть заинтересованы страны, которые изначально негативно относились к этому проекту.

«Мы на сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы определенные ранее высказывающие позиции страны», — отметил Новак в программе »Москва. Кремль. Путин».

Вице-премьер напомнил: ранее власти США, Украины и Польши заявляли, что «эта инфраструктура не будет работать», и обещали все для этого сделать.

Новак также призвал «серьезно разобраться» в случившейся аварии и отметил, что для восстановления инфраструктуры есть технические возможности, однако это займет много «времени и соответствующих средств».

Кого подозревают в США

Атаку на российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли совершить США или Великобритания, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom американский полковник, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Тем временем, в журнале National Review полагают, что после инцидента на газопроводах Москва может ответить США атакой на американскую инфраструктуру.

«Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно», — сказал он.

Макгрегор отметил, что трубы газопровода очень прочные из-за своей конструкции, соответственно для их повреждения нужно было использовать сотни килограммов взрывчатки.

Также он указал на абсурдность обвинений в адрес России и Германии и напомнил, что Москва получала доходы от экспорта энергоресурсов, а Берлин обеспечивал свое население и промышленность российским газом.

Резкое падение давления из-за утечки газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что сроки ремонта оценить невозможно. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что нарушения герметичности газопроводов вызваны физическим повреждением. По данным Reuters, утечка газа могла спровоцировать крупнейший за всю историю выброс метана, произошедший одномоментно. «Хитрый маневр». Австрия оставила у себя российский газ, предназначенный Италии Российская компания «Газпром» перестала поставлять газ в Италию через Австрию... 01 октября 23:09

Ответный удар

В свою очередь обозреватель журнала National Review Антонио Райт полагает, что, если подтвердится причастность США к взрывам на «Северных потоках», Москва может нанести ответный удар и атаковать американскую инфраструктуру.

«Россия может начать относиться к Соединенным Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру», — предупредил Райт.

Отмечается, что предполагаемое участие США в повреждении газопроводов могло бы ухудшить отношения Белого дома с партнерами в Европе, особенно с ФРГ.

«Независимо от того, было ли политическое решение о строительстве трубопровода плохим с экономической и геополитической точек зрения, немцы никогда не простили бы Америке этого поступка», — отмечается в публикации.

Выгода Вашингтона, Москвы и Варшавы

1 октября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что расследование по диверсиям на «Северных потоках» должны проводить Дания, Швеция, Россия и Германия. «Любое расследование <…> не может быть без участия РФ. Россия — владелец трубопровода, наиболее заинтересованная сторона».

Участие Дании и Швеции необходимо, по его словам, поскольку в территориальных водах этих стран произошел инцидент. Участие Германии он объяснил их ролью главного выгодополучателя от работы газопроводов.

«Выгодно ли произошедшее с «Северным потоком» Соединенным Штатам? Безусловно. Американские поставщики сжиженного газа должны праздновать кратное увеличение поставок СПГ на европейский континент», — сказал постпред.

Дипломат отметил, что западные страны воспринимают инцидент на газопроводах как месть за действия России на Украине. Он обратил внимание, что зампостпреда США при ООН Ричард Миллс, говоря о ЧП на «Северных потоках», описывал ситуацию вокруг Украины. По словам Небензи, это заставило российскую делегацию в ООН иначе взглянуть на инцидент. По мнению российского дипломата, рассуждения Миллса сузили круг подозреваемых и могут помочь в расследовании.

«Теперь мы видим, что наши западные коллеги воспринимают эту диверсию, кто бы ее ни совершил, как своего рода месть за действия России на Украине», — отметил постпред.

Небензя ранее заявлял, что Москве незачем разрушать собственные газопроводы, так как в них вложены крупные инвестиции.

Также, по данным швейцарской разведки, в подрыве газопроводов выгодоприобретателями могут быть Польша или Украина. Сотрудник разведки Швейцарии Жак Бо в эфире Radio Courtoisie напомнил, что Киев и Варшава лоббировали транзит газа через свои территории и выступали против «Северных потоков».

Тем не менее, Бо не стал отвергать возможность участия США, поскольку Вашингтон не скрывал своей заинтересованности в разрыве всех связей между Россией и странами Европы.

«В целом появляется все больше признаков некой ответственности американцев за то, что произошло», — подвел итог разведчик.

Стоит отметить, что 1 октября газопровод Baltic Pipe начал коммерческую передачу газа в Польшу. До этого Варшава получала газ через российские трубопроводы. После введения энергетических санкций против РФ Польша получала реверсом российский газ из Германии.

Baltic Pipe — система газопроводов, протяженностью около 900 км, которая связывает месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию.

«Французы себя изобличили»

30 сентября постпред Франции при ООН Николя де Ривьер «омрачил скандалом» заседание Совбеза ООН, посвященное инциденту на «Северных потоках», сообщил зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский. В начале заседания представитель «Газпрома» Сергей Куприянов выступил по видеосвязи с докладом о ЧП на газопроводах. Затем высказались постпреды всех стран при ООН. Участники заседания имели право на ответные комментарии.

В ходе заседания Небензя заявил, что представитель «Газпрома» Куприянов хочет ответить на высказывания членов Совбеза. В свою очередь де Ривьер заявил, что даст слово «главному собственнику компании «Газпром» (более 50% акций принадлежат РФ). Как только Куприянов начал говорить, де Ривьер сказал: «Я вам не давал слова. Слово представителю РФ». Небензя отказался, отметив, что не может говорить от имени «Газпрома». «Французы себя изобличили». Почему Совбез ООН закончился скандалом В России возмутились тем, что председательствующая на Совбезе ООН Франция не дала ответное слово... 02 октября 07:51

«Если хочет высказаться собственник «Газпрома», то он может это сделать, если нет — заседание закрывается», — повторил де Ривьер.

Небензя на это ответил: «Ценю вашу иронию, господин председатель. Мы содействовали участию представителя «Газпрома» в заседании. Но он попросил слово не потому, что мы являемся собственником, а потому, что он с нами связался». После этого де Ривьер завершил заседание. Куприянову ответное слово не предоставили.