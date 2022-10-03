03 октября 2022, 08:19 Политика Военная операция РФ на Украине. День 222-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 222-й день Михаил Родионов

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Госсекретарь США Блинкен открыто заявлял о наличии у США и НАТО мотивов для атаки на «Северные потоки», заявила представитель МИД России Захарова. ЕС может исключить лоцманские услуги из антироссийских санкций, передает Bloomberg. В Хабаровском крае отстранили военного комиссара региона. Посол ЛНР в Москве Мирошник заявил, что ключевое условие мира в Донбассе – полное освобождение территорий. «Газета.Ru» ведет хронику событий.