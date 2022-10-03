Военная операция РФ на Украине. День 222-й

В Запорожской области не будут запрещать украинский язык, он может остаться в статусе официального по примеру Крыма – председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов.
Более 150 жителей Калининградской области, призванные в рамках частичной мобилизации, направлены на полигоны Западного военного округа для прохождения курса подготовки и боевого слаживания.
❗️ 48-летняя женщина погибла при обстреле приграничного села Головчино в Белгородской области, сообщил губернатор.
Токио продолжит санкционную политику в отношении Москвы и поддержку Киева, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Также он заявил, что Токио будет добиваться решения территориального вопроса и заключения мирного договора с РФ, несмотря на ухудшение отношений.
Некоторые британские газовые электростанции могут прекратить работу из-за возможного дефицита газа предстоящей зимой пишет газета The Times со ссылкой на заявление британского энергетического регулятора Ofgem.
Президент Франции Макрон в ходе разговора с главой Украины Зеленским пообещал вместе с ЕС работать над новыми санкциями против России.
Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Половину резервистов в ходе частичной мобилизации вернули домой, так как они не соответствовали критериям отбора.
Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявлял о наличии у США и НАТО мотивов для атаки на «Северные потоки», заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.