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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 223-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 223-й день

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Военнослужащие ЛНР в Харьковской области во время спецоперации на Украине

Военнослужащие ЛНР в Харьковской области во время спецоперации на Украине

Виктор Антонюк/РИА «Новости»
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции — такой сюжет показали на телеканале «Россия 24». Украина обсуждает с США поставки вооружений с большим радиусом действия, чем у РСЗО HIMARS, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. Илон Маск заявил в Twitter, что по-прежнему поддерживает Украину, однако считает, что эскалация конфликта нанесет стране большой ущерб. Соединенные Штаты в ближайшие дни намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщили в Белом доме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:28

В России впервые сократился трафик мобильного интернета. Как сообщают «Известия», падение связано с прекращением работы в РФ части иностранных сервисов, а также с блокировкой некоторых из них. Снижение составило более 2% за квартал.

08:27

Власти КНДР поддержали результаты референдумов о присоединении новых регионов к России — ТАСС.

08:26

ЛДПР внесет в Думу законопроект о сохранении всех выплат малоимущим семьям мобилизованных — ТАСС.

08:25

Илон Маск заявил, что по-прежнему поддерживает Украину, однако считает, что эскалация конфликта нанесет стране большой ущерб — ТАСС.

08:24

Прокуратура ДНР направила в суд дело в отношении 18 участников запрещенного в России формирования «Айдар», сообщили в Генпрокуратуре республики.

08:22

Yomiuri сообщила, что Япония планирует выслать российского дипломата — ТАСС.

08:20

МИД Великобритании пообещал помогать Украине «до победы» и по окончании боевых действий — ТАСС.

08:19

Школа-интернат, магазины и кафе получили повреждения в результате обстрела, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР — ТАСС.

08:18

SpaceX потратили $80 млн на сеть Starlink на Украине — ТАСС.

08:17

Украина обсуждает с США поставки вооружений с большим радиусом действия, в том числе ракет с радиусом действия выше, чем у систем залпового огня HIMARS — ТАСС.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CNN.

08:15

Белый дом заявил о планах объявить в ближайшие дни о новом пакете помощи Украине — ТАСС.

08:13

Исполнительный совет Международного валютного фонда рассмотрит запрос Украины о предоставлении чрезвычайного финансирования в размере $1,3 млрд — ТАСС.

08:12

Перспектива мирных переговоров по Украине будет зависеть от ситуации в зимние месяцы, их шансы станут выше, когда в США и Европе люди начнут обращать больше внимания на собственные проблемы и понимать, что «надо прекратить отправлять деньги на оружие по всему миру», заявил в интервью РИА «Новости» бывший сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк.

08:10

Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск снарядами натовского калибра 155 миллиметров — РИА «Новости».

08:07

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сюжете телеканала «Россия 24», что передавал Киеву информацию о происходящем на станции. Ранее его выдворили на подконтрольную Украине территорию по обвинению в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации» — РИА «Новости».

«Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры, суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — рассказал Мурашов.

08:02

Юридическая процедура оформления конституционного статуса новых субъектов федерации займет несколько дней, ее планируется завершить на текущей неделе, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.

08:00

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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