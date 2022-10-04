«Ах, Беларусь бы не вступила в войну». Как Минск участвует в спецоперации на Украине

Белоруссия не направляет своих военных на Украину, а участие республики в специальной военной операции заключается в ряде обязательств перед Россией. Как пояснил во вторник Александр Лукашенко, задача Минска — не допустить распространения конфликта на территорию Белоруссии и обеспечить, чтобы «никто не стрелял в спину русским». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Белоруссия принимает участие в специальной военной операции на Украине, заявил во вторник, 4 октября, президент республики Александр Лукашенко. Вместе с тем он утверждает, что Минск не посылает в зону конфликта своих военных. «Поезд секретной ядерной дивизии направляется на Украину». К чему готовится НАТО Североатлантический альянс опасается, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море... 04 октября 14:11

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем.

Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам безопасности. По его словам, задача заключается в том, чтобы «во-первых, не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси».

«Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии.

Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие», — пояснил глава государства. Киев официально отказался от переговоров с Путиным. Зеленский подписал указ Президент Украины Владимир Зеленский во вторник ввел в действия решения СНБО — в частности... 04 октября 15:40

Он добавил, что белорусы лечат у себя тех, кто в этом нуждается. «Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?

Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет», — заявил Лукашенко.

«Ах, как бы Беларусь не вступила в войну»

Президент Белоруссии отметил, что Украина беспокоится по поводу возможности вступления Минска в боевые действия, но «сама стянула к границе республики группировку численностью до 15 тыс. военнослужащих» и якобы осуществляет инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, «устроила заграждения на дорожных направлениях». Военная операция РФ на Украине. День 223-й Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным... 04 октября 17:38

«Украина, слoвом, не просто забаррикадирoвалась, а выстроила стену. Пoстоянно ведет oптическую, радиоэлектрoнную, радиoтехническую разведку нашей территории, вoйск, объектов. Зачастую с нарушением свoими беспилoтниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по пoводу того, «ах, как бы Беларусь не вступила в войну», пoстоянно провoкации на границе», — утверждает Лукашенко.

«Войны на территории Беларуси нет»

По его словам, в Белоруссии нет необходимости объявлять мобилизацию, о возможности которой говорят оппозиционеры. «Начинают хвататься за разного рода поводы: Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завтра объявят мобилизацию.

Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет», — заявил президент республики.

В то же время он поставил задачу проверить военнообязанный состав, находящийся в запасе. «Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума. То, что я вам и поручал. Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика принимает участие в специальной военной... 04 октября 17:22

Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что в Белоруссии учтут опыт проводимой в России частичной мобилизации. «Не будем влезать в существо вопроса — это дело РФ, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России.

Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и т.д.

Это для нас урок», — сказал Лукашенко. По его словам, резервистов и войска территориальной обороны будут постоянно обучать. «Каждый, кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Хотя бы элементарным. Это касается и женщин, и мужиков», — заключил глава республики.