Посла Казахстана вызвали в МИД РФ из-за «воинствующего русофоба»

Украинский посол в Астане Петр Врублевский, ранее заявивший, что «чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям», вернулся в столицу Казахстана. После своих скандальных высказываний дипломат уехал из страны, но сейчас снова посещает приемы в качестве главы дипмиссии. Российский МИД, в сентябре призывавший казахстанские власти выслать Врублевского, вызвал на ковер посла Казахстана в РФ Ермека Кошербаева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Посла Казахстана в РФ Ермека Кошербаева вызвали в российский МИД в связи с тем, что Астана не выполнила обещаний по отношению к украинскому послу Петру Врублевскому, призывавшему «убивать как можно больше русских». В Совфеде оценили высказывания посла Украины в Казахстане о русских Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил о кризисе украинской дипломатии... 04 октября 23:58

«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии», — заявила официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.

«Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября с.г. в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Е.Б. Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации», — добавила дипломат.

Что произошло

Месяц назад в соцсетях распространилась видеозапись, на которой Врублевский говорил, что украинский режим пытается убить как можно больше русских. «Стараемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Вот и все», — заявил дипломат на видео. Военная операция РФ на Украине. День 223-й Власти Омской области заявили о нехватке средств для выплат мобилизованным. Ростуризм прорабатывает... 05 октября 00:01

В российском МИД после появления ролика заявили, что так может говорить только «посол террористического режима». «8 лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — говорилось в посте Захаровой в Telegram.

Посла Украины вызвали в МИД Казахстана, где четко выразили cвою позицию о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. «Мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния», — объяснил тогда официальный представитель казахского МИД Айбек Смадияров.

Москва потребовала немедленной высылки Врублевского, после чего ей, как утверждает Захарова, «было обещано», что Врублевский безвозвратно покинет республику «в самые сжатые сроки». Дипломат действительно уехал, но позже вернулся в казахстанскую столицу. При этом во время его отсутствия в МИД Казахстана заявляли, что не предъявляли требований о выдворении посла: «Посол Украины сейчас находится в отпуске. Требований о выдворении казахстанские власти ему не выдвигали. Вполне возможно, что он сейчас консультируется со своим руководством о дальнейшей своей карьере».

«Одиозный националист»

Как подчеркнула представитель МИД России, призывами «убивать как можно больше русских» Врублевский «преступил все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия».

«Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста», — заключила Захарова.

Врублевский родился в Киеве. В 1992 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко, знает английский и французский языки. Дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посланник второго класса.

Был назначен послом в Казахстане в 2020 году. Ранее в течение нескольких лет был советником-посланником посольства Украины в Белоруссии.