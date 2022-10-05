Военная операция РФ на Украине. День 224-й

08:18

❗️ МИД Казахстана вызовет 5 октября посла России в стране для разговора. В ведомстве считают, что комментарий Марии Захаровой по поводу посла Украины диссонирует с характером отношений Астаны и Москвы — ТАСС.

Ранее Захарова заявила, что «заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены», из-за чего в МИД России был вызван посол Республики Казахстан.