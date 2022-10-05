Кадыров попал в Книгу рекордов России в день рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил сертификат Книги рекордов России о том, что он признан рекордсменом мира по количеству персональных санкций. Документ вручил ему главред Книги Станислав Коненко в ходе торжества по случаю Дня Грозного. Сегодня же Кадыров отмечает свой день рождения.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был признан человеком, против которого во всем мире введено самое большое количество санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Сертификат Книги рекордов России вручил Кадырову главный редактор издания Станислав Коненко. Церемония состоялась в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня города Грозного.

Одновременно с 204-летием столицы Чечни свой 46-й день рождения отмечает и сам Рамзан Кадыров.

«Поступили заявки на рекорды. Мы изучили и сделали вывод — рекорд «Самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире» с результатом 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова», — сказал Коненко.

Кадыров также получил сертификат за наибольшее количество санкционных ограничений, «введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире».

«Почему я нахожусь в санкционных списках, потому что я защищаю религию ислам, наши традиции и обычаи, и безопасность нашего государства. А важнее этого для меня ничего нет. Поэтому я счастлив», — заявил Рамзан Кадыров, принимая сертификаты.

Ранее глава ЧР написал в своем Telegram-канале, что против него ввели санкций больше, чем против лидеров Сирии, КНДР и Белоруссии.

«Посчитал. Начиная с 2011 года, против меня введено как минимум 70 ограничений, в том числе и против членов моей семьи, моих близких соратников <...> Таким количеством не могут «похвастаться» нелюбимые Западом Лукашенко и Башар Асад. Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают», — заявил Кадыров.

По его словам, лично в его отношении западные государства вводили санкции 15 раз. Десять различных санкций введены против членов семьи Кадыровых, еще 28 – его сподвижников.

Девять раз санкции были введены против аффилированных с Рамзаном Кадыровым юридических лиц. Ограничения наложили на четырех лошадей главы Чечни – Германией и Чехией были заморожены доходы от возможных побед его скакунов на ипподроме.

Кадыров также заявил, что после попадания в Книгу рекордов России, «чтобы иностранные политики почувствовали, что не зря 11 лет придумывали ограничения», подаст заявку и в Книгу рекордов Гиннесса.



На 46-й день рождения Кадырова также произвели в генерал-полковники Росгвардии. По словам чеченского главы, об этом ему лично в телефонном разговоре сказал президент РФ Владимир Путин.

3 октября главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о намерении подать заявку на рекорд. В беседе с «Газетой.Ru» Коненко рассказал, что вероятность включения Кадырова в список рекордсменов очень высока. При этом он отметил, что глава Чечни не сможет стать рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, так как организация не принимает заявки из России.

«Да, прямо сейчас мы занимаемся проверкой всех таблиц и всех санкций. Вероятность того, что рекорд будет в «Книге рекордов России», очень высока. А то, что в «Книге рекордов Гиннесса», она нулевая. Это тоже одна из санкций, они не принимают заявки из России. Я думаю, что до завтрашнего дня мы это все исследуем и примем решение», — сказал он.