NYT: разведка США считает, что к убийству Дугиной причастна Украина

Американская разведка считает, что убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной организовали украинские власти организовали, сообщила газета The New York Times. Источники издания утверждают, если бы американская сторона была в курсе подготовки подобной операции, она бы отговорила Киев.

Источники The New York Times в американских спецслужбах утверждают, что США непричастны к организации убийства российского политолога Дарьи Дугиной. Они заявили, что Киев действовал без ведома Вашингтона.

«Разведывательные службы США считают, что определенные лица украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина», — говорится в публикации.

Представители американских спецслужб утверждают, что США не принимали участия в покушении – «ни с помощью разведданных, ни иным образом». Источники издания заверяют, что американские спецслужбы «не знали об операции заранее и выступили бы против убийства, если бы с ними проконсультировались».

Выговор и недоверие

Также источники издания утверждают, что спецслужбами был подготовлен специальный доклад, в котором рассматривалось украинское участие, он был обнародован на прошлой неделе. Впоследствии американские представители сделали выговор украинским чиновникам за ликвидацию Дугиной. Источники не стали раскрывать, кто из официальных лиц США сделал выговор украинским спецслужбам. Также неизвестно, кому выговор был адресован и какая реакция последовала из Киева.

В Киеве неоднократно заявляли, что не причастны к организации убийства российского политолога.

Источники издания отмечают, что американские спецслужбы были разочарованы наличием военных тайн Киева от Вашингтона, особенно касающихся России. По их мнению, подобные действия Киева ставят под угрозу украинских чиновников.

«Хотя Россия не ответила каким-либо конкретным образом за это убийство, США обеспокоены, что такие атаки хотя и имеют высокую символическую ценность, оказывают незначительное прямое влияние на поле боя и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам», — пишет The New York Times.

Данный случай сокрытия информации от американских кураторов – не единственный. США неоднократно просили украинские власти докладывать о разработке и реализации военных планов, однако информация доходила «с переменным успехом». Источники NYT утверждают, что американские власти «не имеют полной картины конкурирующих центров власти в украинском правительстве, включая военных, службы безопасности и офис президента Зеленского». В Вашингтоне беспокоятся, что РФ «рассматривает дальнейшие шаги по активизации войны, в том числе путем усилий по ликвидации украинских чиновников, в частности, Зеленского».

Убийство политолога

30-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа по дороге с фестиваля «Традиция» в деревне Захарово под Москвой. Автомобиль Дугиной взорвался на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе на глазах у отца, философа Александра Дугина. Дугин должен был ехать вместе с дочерью, однако сел в другой автомобиль. Спустя несколько дней после покушения Александр Дугин заявил, что целью убийц была его дочь, а не он сам: «Били в нее. За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства».

22 августа в ФСБ заявили, что установили личность убийцы. По данным ведомства, преступление «подготовили и совершили украинские спецслужбы». Там утверждают, что исполнителем выступила гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения, которая приехала в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной 2010 года рождения. В ФСБ заявили, что для получения информации об образе жизни Дугиной Вовк арендовала квартиру в доме, где проживала погибшая.

В ФСБ уточнили, что для наблюдения за Дугиной «преступники использовали автомашину «Mini Cooper». При въезде в Россию использовались номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.

«В день убийства Вовк и Шабан находились на фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado <…> Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — сообщила ФСБ.

29 августа служба заявила о новом фигуранте — Богдане Петровиче Цыганенко 1978 года рождения. По данным ведомства, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул страну за день до взрыва в машине Дугиной. В ФСБ сообщили, что «Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы». Цыганенко въехал в Россию по украинскому загранпаспорту 30 июля.

27 сентября одну из улиц города Ясногорск в Тульской области назвали именем Дугиной.