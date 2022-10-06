Военная операция на Украине. День 225-й

8:09

ВСУ стянули на фронт в Запорожской области больше оружия и людей, чем за все время с 24 февраля, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области при том, что у них увеличивается число потерь, подчеркнул он.