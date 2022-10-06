Военная операция на Украине. День 225-й

В ДНР сообщили, что ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую исправительную колонию в Горловке.
❗️Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко, которого сначала отстранили от должности за ошибки во время частичной мобилизации, а затем перевели в Магаданскую область на ту же должность, командование Восточного военного округа решило вернуть обратно на должность военного комиссара Хабаровского края — источник Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти.»
В ЛНР сообщили, что ВСУ с 17 февраля выпустили по республике более 10 тыс. боеприпасов. Более 100 мирных жителей ЛНР погибли за это время из-за обстрелов ВСУ.
Указ, согласно которому аспиранты, врачи-ординаторы и дополнительные категории студентов получают отсрочку от частичной мобилизации, официально опубликован на сайте Кремля.
Подготовка мобилизованных россиян на полигоне Сертолово под Санкт-Петербургом. Видео опубликовано пресс-службой МО РФ.
Илон Маск: русские составляют большинство в ряде восточных регионов Украины, и они предпочитают Россию. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter, отвечая американскому сенатору Линдси Грэму — тот раскритиковал предложенный Маском план мирного договора в украинском конфликте.
ВСУ стянули на фронт в Запорожской области больше оружия и людей, чем за все время с 24 февраля, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области при том, что у них увеличивается число потерь, подчеркнул он.
Украинские войска обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) из ствольной артиллерии калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
В 05:00 мск ВСУ выпустили пять снарядов из артиллерии калибра 155 мм по Червоногвардейскому району Макеевки.
Кроме того, ВСУ за последние сутки не совершили ни одного обстрела населенных пунктов ЛНР.
Администрация президента США Джо Байдена полагает, что Вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области — Daily Telegraph.