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Политика

Военная операция на Украине. День 225-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 225-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
ВСУ стягивают огромное количество войск на запорожский фронт, заявили российские власти Запорожья. За сутки территорию ЛНР не обстреляли ни разу, но по Макеевке в ДНР украинские военные выпустили снаряды из 155-мм гаубиц. Илон Маск заявил, что большинство жителей востока Украины — русские, которые хотят в Россию. США полагают, что ВСУ смогут завоевать Крым в случае успеха под Херсоном. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:55

В ДНР сообщили, что ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую исправительную колонию в Горловке.

9:49

9:44

❗️Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко, которого сначала отстранили от должности за ошибки во время частичной мобилизации, а затем перевели в Магаданскую область на ту же должность, командование Восточного военного округа решило вернуть обратно на должность военного комиссара Хабаровского края — источник Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти.»

9:21

В ЛНР сообщили, что ВСУ с 17 февраля выпустили по республике более 10 тыс. боеприпасов. Более 100 мирных жителей ЛНР погибли за это время из-за обстрелов ВСУ.

9:09

Указ, согласно которому аспиранты, врачи-ординаторы и дополнительные категории студентов получают отсрочку от частичной мобилизации, официально опубликован на сайте Кремля.

8:50

8:37

Подготовка мобилизованных россиян на полигоне Сертолово под Санкт-Петербургом. Видео опубликовано пресс-службой МО РФ.

8:15

Илон Маск: русские составляют большинство в ряде восточных регионов Украины, и они предпочитают Россию. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter, отвечая американскому сенатору Линдси Грэму — тот раскритиковал предложенный Маском план мирного договора в украинском конфликте.

8:09

ВСУ стянули на фронт в Запорожской области больше оружия и людей, чем за все время с 24 февраля, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области при том, что у них увеличивается число потерь, подчеркнул он.

8:08

Украинские войска обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) из ствольной артиллерии калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

В 05:00 мск ВСУ выпустили пять снарядов из артиллерии калибра 155 мм по Червоногвардейскому району Макеевки.

Кроме того, ВСУ за последние сутки не совершили ни одного обстрела населенных пунктов ЛНР.

8:01

Администрация президента США Джо Байдена полагает, что Вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области — Daily Telegraph.

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Игорь Маслов
8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем следить за ходом военных действий на Украине.

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