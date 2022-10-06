«Попытаемся понять друг друга». Матвиенко позвала Украину за стол переговоров

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на площадке «парламентской G20» в Индонезии предложила украинской делегации сесть за стол переговоров. По ее словам, Москва выступает за мирное урегулирование конфликта, однако исключает обсуждение статуса вошедших в состав РФ территорий. Украинская сторона не ответила ей. Матвиенко считает, что это произошло потому, что Украина «несвободна в своих решениях».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на саммите спикеров парламентов стран G20 предложила украинской делегации сесть за стол переговоров. По ее словам, Россия выступает за мирное урегулирование конфликта. Военная операция на Украине. День 225-й ВСУ стягивают огромное количество войск на запорожский фронт, заявили российские власти Запорожья... 06 октября 19:38

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — сказала она.

По словам Матвиенко, Москва и Киев почти достигли договоренностей в конце марта в Стамбуле, но в итоге Украина от них отказалась, поскольку находится «под внешним управлением».

«Мы снова говорим: мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и давайте садиться за стол переговоров», — указала она.

Спикер подчеркнула, что предметом переговоров не может быть статус вошедших в состав России новых территорий, ранее контролировавшихся украинским правительством и рассматриваемых международным сообществом как часть Украины.

«Это исключено, это уже часть нашей России… Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — указала Матвиенко.

Она добавила, что Россия готова остановить дальнейшие военные действия на своих условиях.

«На тех условиях, которые предложит Россия — и в рамках диалога парламентариям можно было бы создать для этого какую-то почву, основу», — уточнила сенатор.

На обращение не ответили

Позднее Матвиенко рассказала журналистам, что парламентарии Украины никак не отреагировали на ее предложение сесть за стол переговоров.

«Понятно, что реакции [на приглашение сесть за стол переговоров] нет. Потому что Украина несвободна в своих решениях», — заявила спикер Совфеда.

По ее мнению, Украина «не может самостоятельно, без ее хозяев принимать какие-то решения». «Это еще раз вскрыло суть всего происходящего», — сказала политик.

Матвиенко представляет Россию на проходящем в Индонезии саммите спикеров парламентов стран G20.

Будущее переговорного процесса

С начала военных действий Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс оказался заморожен. Владимир Зеленский признал «ничтожными» российские указы о присоединении четырех регионов Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о непризнании присоединения полуострова Крым... 04 октября 20:40

30 сентября глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность переговоров, процитировал слова президента РФ: «Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться».

После того как президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении в состав России, Путин потребовал от Украины «немедленно прекратить огонь, все боевые действия» и вернуться за стол переговоров. При этом вопрос четырех новых территорий, по его словам, обсуждению не подлежит.

В ответ на это украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев больше не намерен вести переговоры с Москвой. Украина была и остается «лидером по переговорным усилиям», но не видит перспектив диалога именно с Путиным, заявил Зеленский.

«Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России», — сказал президент Украины.

4 октября Зеленский подписал указ, согласно которому Украина признает невозможным проведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Украинский президент ранее предупреждал, что Москва заблокирует любые возможности переговоров с Киевом, если проведет референдумы на подконтрольных российской армии территориях.

В Кремле о будущем переговоров сказали, что Москве остается ждать либо изменения позиции нынешнего главы государства, либо уже прихода к власти нового президента Украины.