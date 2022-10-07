«Все для победы». Какие регионы отказались от новогодних гуляний

Несколько регионов России отменили новогодние мероприятия и решили не отмечать Дни города в связи с военной операцией России на Украине. Средства, которые должны были пойти на организацию праздничных гуляний, будут направлены на приобретение дополнительного снаряжения для мобилизованных граждан. В администрации президента РФ считают такие решения непроработанными и преждевременными. Какие регионы и города уже отказались от праздников – в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с членами городского правительства решил отменить запланированные мероприятия по случаю Нового года и Рождества.

«В частности, не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», а также благотворительный прием в Таврическом дворце», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Санкт-Петербурга.

В городском календаре сохранятся лишь новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские елки».

«Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт‑Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных», — уточнили в администрации.

На сайте также уточняется, что мобилизованные жители города получат единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, а добровольцам выплатят 300 тысяч.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Дрозденко, все массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы, отменены и в Ленинградской области.

Рекомендации об отмене праздничных мероприятий направили главам администраций муниципальных районов региона. В пресс-службе губернатора Ленобласти добавили, что освободившиеся средства перераспределят на текущие нужды, включая поддержку граждан, участвующих в военной спецоперации.

Нижний Новгород

В пятницу об отмене новогодних салютов и гуляний также сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он рассказал в своем Telegram-канале, что запланированные на их проведение деньги также будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Градоначальник уточнил, что это — «плата за детские сады, за питание в школах, за «продленку», за дополнительное образование».

«Будут елки для детей, какие-то праздничные мероприятия в школах, в детских садах — мы все это сохраним. Но таких массовых гуляний, фейерверков, концертов мы на новогодние, рождественские праздники не планируем», — сказал Шалабаев в видеообращении.

По его словам, теперь «есть другие задачи».

5 октября о своем решении не тратить средства муниципального бюджета на новогодние украшения для города сообщил глава Калуги Дмитрий Денисов.

«Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, мобилизованные горожане «должны быть достойно экипированы, лучше, чем предполагает стандартное обеспечение».

«Также активно работаем с калужским бизнесом. Среди предпринимателей есть настоящие патриоты, готовые делом поддерживать мобилизованных калужан. Все для победы!» — заключил городской глава.

3 октября Телерадиокомпания «Мир Белогорья» сообщила, что во время прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в соцсетях ему предложили отказаться от покупки новых новогодних украшений и катка на Соборной площади, а средства направить на поддержку военнослужащих.

Глава региона ответил, что решение не покупать новые украшения и арт-объекты приняли еще два месяца назад.

«Было разработано несколько планов и концепций, но когда мы увидели, что ситуация, мягко говоря, не улучшается, понимаем, что это не то время, поэтому решение принято давно», – пояснил Гладков.

Он добавил, что не будут устанавливать и каток на Соборной площади. Но, по его словам, решение, ставить новогоднюю елку или нет, пока не принято.

Гладков отметил, что освободившиеся деньги не смогут потратить на поддержку военнослужащих, потому что это будет нарушением бюджетного кодекса. Поэтому средства направят на погашение текущего дефицита, так как доходы областного бюджета упали из-за сокращения налоговых платежей.

«Я надеюсь, что все жители видят, какую огромную помощь мы оказывали и продолжаем оказывать военнослужащим», – заключил губернатор.

Отказ от дней города

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА «Новости», что, если будет нужно, вопрос отмены новогодних и рождественских мероприятий в столице депутаты обсудят на следующей неделе.

«Пока в Мосгордуме нет таких обсуждений. Я думаю, что следующее заседание Мосгордумы будет через неделю, если есть такие предложения, конечно, мы обсудим», — сказал Герасимов.

Кроме того, власти Ростова-на-Дону, Воронежа, Брянска и Краснодара отказались от развлекательных шоу и праздничных фейерверков в дни города. Губернатор Воронежской области объяснил в своем Telegram-канале причину отмены гуляний.

«Дня города Воронежа в его привычном формате в эту субботу не будет. Думаю, не надо объяснять, почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни. Не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий», — написал он.

Комментируя решения регионов отказаться от праздничных гуляний, источник РИА «Новости» в администрации президента России, заявил, что эти инициативы «явно преждевременные и непроработанные».