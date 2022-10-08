«Все оплачено и засекречено». Маск ответил на жалобы ВСУ на Starlink

Источники Financial Times сообщили о масштабных сбоях в работе системы связи Starlink, доступ к которой американский предприниматель Илон Маск открыл для украинских военнослужащих после начала российской спецоперации. Сбои наблюдались в том числе и во время попыток прорыва ВСУ через линию фронта и «генеральных сражений». Сам Маск не стал комментировать «то, что происходит на поле боя», но обвинил газету во лжи по поводу оплаты Киевом услуг компании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Американский предприниматель Илон Маск обвинил газету Financial Times во лжи после публикации о сбоях в работе системы связи Starlink на Украине. Основатель SpaceX подчеркнул, что украинская сторона выплатила его компании только «небольшой процент», в то время как к концу года затраты на работу Starlink на Украине достигнут $100 млн. FT же пишет, что терминалы и услуги компании были полностью оплачены Киевом. Военная операция на Украине. День 226-й Минобороны РФ выступило против отмены новогодних мероприятий в регионах ради поддержки мобилизованных... 07 октября 23:59

При это предприниматель не стал комментировать информацию газеты о сбоях в работе системы связи на Украине. «Что касается того, что происходит на поле боя, то это засекречено», — написал Маск в соцсетях.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что украинские военнослужащие жалуются на перебои в работе Starlink. По данным издания, один из высокопоставленных сотрудников украинского правительства рассказал на условиях анонимности, что некоторые сбои системы привели к «катастрофическим» потерям связи в украинских войсках в последние несколько недель.

В частности, серьезные проблемы наблюдались в районах Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта у Харькова, Донецка и Луганска. Это происходило во время попыток прорыва ВСУ через линию фронта и «генеральных сражений».

Несколько украинских военнослужащих, находящихся на передовой, подтвердили эту информацию в беседе с FT.

По словам собеседников газеты, причиной перебоев могли стать попытки самой системы Starlink предотвратить ее перехват пророссийскими силами. Также они могут свидетельствовать о недостатке кооперации между военным руководством Украины и SpaceX (компания-владелец Starlink).

Как Starlink оказалась на Украине

27 февраля Маск заявил, что открывает доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины. В марте американские СМИ писали, что ВСУ используют спутниковую группировку для нанесения ударов по пророссийским силам. Илон Маск назвал себя большим фанатом Украины Американский предприниматель Илон Маск заявил, что является большим фанатом Украины, но не Третьей мировой... 07 октября 13:47

Как ранее сообщал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, системы связи Starlink бойцам батальона «Азов» (организация запрещена в России) в Мариуполе поставлял Пентагон. «Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», — говорилось в посте российского чиновника в Telegram.

По словам самого предпринимателя, SpaceX уже потратила $80 млн на запуск и поддержание работы Starlink в стране.

План Маска

3 октября Маск опубликовал в Twitter свой план по завершению конфликта на Украине. В частности, миллиардер предложил заново провести под наблюдением ООН референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, окончательно признать Крым российским и документально закрепить нейтральный внеблоковый статус Украины.

Чуть позже он заявил, что жители востока Украины отдают предпочтение России и хотят, чтобы их регионы вошли в состав РФ. «Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, они предпочитают Россию», — отметил Маск.

Глава крымского парламента Владимир Константинов после этого призвал Маска забрать у Украины доступ к Starlink, если он действительно заинтересован в прекращении конфликта. Как отметил Константинов, с помощью этой сети украинские власти продолжают «политику террора и убийств мирных граждан».