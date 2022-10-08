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Политика

«Все оплачено и засекречено». Маск ответил на жалобы ВСУ на Starlink

Financial Times сообщила, что в ВСУ жалуются на сбои Starlink во «время генеральных сражений»

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Global Look Press
Источники Financial Times сообщили о масштабных сбоях в работе системы связи Starlink, доступ к которой американский предприниматель Илон Маск открыл для украинских военнослужащих после начала российской спецоперации. Сбои наблюдались в том числе и во время попыток прорыва ВСУ через линию фронта и «генеральных сражений». Сам Маск не стал комментировать «то, что происходит на поле боя», но обвинил газету во лжи по поводу оплаты Киевом услуг компании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Американский предприниматель Илон Маск обвинил газету Financial Times во лжи после публикации о сбоях в работе системы связи Starlink на Украине. Основатель SpaceX подчеркнул, что украинская сторона выплатила его компании только «небольшой процент», в то время как к концу года затраты на работу Starlink на Украине достигнут $100 млн. FT же пишет, что терминалы и услуги компании были полностью оплачены Киевом.

При это предприниматель не стал комментировать информацию газеты о сбоях в работе системы связи на Украине. «Что касается того, что происходит на поле боя, то это засекречено», — написал Маск в соцсетях.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что украинские военнослужащие жалуются на перебои в работе Starlink. По данным издания, один из высокопоставленных сотрудников украинского правительства рассказал на условиях анонимности, что некоторые сбои системы привели к «катастрофическим» потерям связи в украинских войсках в последние несколько недель.

В частности, серьезные проблемы наблюдались в районах Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта у Харькова, Донецка и Луганска. Это происходило во время попыток прорыва ВСУ через линию фронта и «генеральных сражений».

Несколько украинских военнослужащих, находящихся на передовой, подтвердили эту информацию в беседе с FT.

По словам собеседников газеты, причиной перебоев могли стать попытки самой системы Starlink предотвратить ее перехват пророссийскими силами. Также они могут свидетельствовать о недостатке кооперации между военным руководством Украины и SpaceX (компания-владелец Starlink).

Как Starlink оказалась на Украине

27 февраля Маск заявил, что открывает доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины. В марте американские СМИ писали, что ВСУ используют спутниковую группировку для нанесения ударов по пророссийским силам.

Как ранее сообщал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, системы связи Starlink бойцам батальона «Азов» (организация запрещена в России) в Мариуполе поставлял Пентагон. «Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», — говорилось в посте российского чиновника в Telegram.

По словам самого предпринимателя, SpaceX уже потратила $80 млн на запуск и поддержание работы Starlink в стране.

План Маска

3 октября Маск опубликовал в Twitter свой план по завершению конфликта на Украине. В частности, миллиардер предложил заново провести под наблюдением ООН референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, окончательно признать Крым российским и документально закрепить нейтральный внеблоковый статус Украины.

Чуть позже он заявил, что жители востока Украины отдают предпочтение России и хотят, чтобы их регионы вошли в состав РФ. «Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, они предпочитают Россию», — отметил Маск.

Глава крымского парламента Владимир Константинов после этого призвал Маска забрать у Украины доступ к Starlink, если он действительно заинтересован в прекращении конфликта. Как отметил Константинов, с помощью этой сети украинские власти продолжают «политику террора и убийств мирных граждан».

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