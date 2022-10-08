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Цивилизация
Антитеррористический комитета: на Крымском мосту произошел подрыв... 08:59
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Политика

Военная операция ВС РФ на Украине. День 227-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 227-й день

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Владимир Гердо/ТАСС
Цистерна с топливом горит на железнодорожной части Крымского моста, движение по переправе остановлено. Украинские войска обстреляли Иловайск из HIMARS, сообщили в ДНР, пишет РИА «Новости». В Луганске же сообщили о снижении интенсивности украинских обстрелов. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:57

8:29

Видео после обстрела железнодорожных цистерн в Иловайске — РИА «Новости»

8:19

Пожар на Крымском мосту, видео очевидцев:

8:17

❗️Движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив, заявили власти Крыма.

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Автомобили в порту «Кавказ» Керченской паромной переправы, май 2017 года

Автомобили в порту «Кавказ» Керченской паромной переправы, май 2017 года

Владимир Трефилов/РИА «Новости»
8:16

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки не совершили ни одного обстрела населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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Сергей Аверин/РИА «Новости»
8:11

По Иловайску выпущены шесть ракет, повреждены железнодорожная инфраструктура и несколько частных домов — ТАСС

8:05

Украинские войска обстреляли Иловайск из HIMARS, сообщили в ДНР.

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РСЗО HIMARS во время стрельбы в учебном центре Якима в штате Вашингтон, 2011 год

РСЗО HIMARS во время стрельбы в учебном центре Якима в штате Вашингтон, 2011 год

U.S. Army
8:03

8:02

❗️Цистерна с топливом горит на одном из участков Крымского моста, судоходные арки не повреждены, сообщает РИА «Новости».

В дорожном управлении «Тамань» сообщили, что движение по мосту приостановлено.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военной операции ВС РФ на Украине.

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