Военная операция ВС РФ на Украине. День 227-й

❗️Движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив, заявили власти Крыма.
Автомобили в порту «Кавказ» Керченской паромной переправы, май 2017 годаВладимир Трефилов/РИА «Новости»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки не совершили ни одного обстрела населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По Иловайску выпущены шесть ракет, повреждены железнодорожная инфраструктура и несколько частных домов — ТАСС
Украинские войска обстреляли Иловайск из HIMARS, сообщили в ДНР.
РСЗО HIMARS во время стрельбы в учебном центре Якима в штате Вашингтон, 2011 годU.S. Army
❗️Цистерна с топливом горит на одном из участков Крымского моста, судоходные арки не повреждены, сообщает РИА «Новости».
В дорожном управлении «Тамань» сообщили, что движение по мосту приостановлено.