08 октября 2022, 08:20 Политика Военная операция ВС РФ на Украине. День 227-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 227-й день Петр Николаев

close 100% Владимир Гердо/ТАСС

Цистерна с топливом горит на железнодорожной части Крымского моста, движение по переправе остановлено. Украинские войска обстреляли Иловайск из HIMARS, сообщили в ДНР, пишет РИА «Новости». В Луганске же сообщили о снижении интенсивности украинских обстрелов. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.