«Конфликт из-за Тайваня неизбежен». Что Илон Маск предлагает сделать с островом

В МИД Китая указали, что проблема Тайваня относится к внутриполитическим вопросам КНР, и Пекин занимает «четкую и неизменную позицию». Так в ведомстве прокомментировали высказывания предпринимателя Илона Маска о превращении острова в специальный административный район «наподобие Гонконга». По его оценкам, конфликт из-за Тайваня неизбежен, но очень дорого обойдется миру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пекин намерен обеспечить мирное воссоединение материковой части Китая с островом Тайвань и будет проводить последовательную политику «одна страна — две системы», решительно препятствовать попыткам сепаратистов и внешних сил помешать этому процессу. Об этом заявила в субботу, 8 октября, официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова предпринимателя Илона Маска о превращении острова в специальный административный район «наподобие Гонконга».

«Проблема Тайваня относится к внутриполитическим вопросам нашей страны. Мы продолжим твердо придерживаться основополагающей политики мирного объединения в соответствии с принципом «одна страна — две системы», — отметила она. «Все оплачено и засекречено». Маск ответил на жалобы ВСУ на Starlink Источники Financial Times сообщили о масштабных сбоях в работе системы связи Starlink, доступ... 08 октября 08:07

По ее словам, Китай занимает по тайваньскому вопросу «четкую и неизменную позицию». «Мы приложим максимальные усилия для мирного объединения с Тайванем», — указала Мао Нин.

В то же время КНР намерена действовать решительно, чтобы положить конец «действиям сепаратистов, стремящихся добиться независимости острова».

«Мы будем твердо сдерживать попытки вмешательства внешних сил, решительно защищать суверенитет и территориальную целостность Китая», — заключила дипломат.

Что предложил Маск

7 октября бизнесмен Илон Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао.

По его мнению, конфликт из-за острова неизбежен, но очень дорого обойдется миру.

Предприниматель выразил надежду, что в случае войны в Тайваньском проливе его завод Tesla в Шанхае сможет продолжать работу, «пусть даже производя автомобили только для китайского рынка», передает ТАСС.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

Сейчас и Макао, и Гонконг принадлежат Китаю, являются специальными административными районами КНР. Гонконг почти 160 лет был во владении британцев, а Макао более 400 лет находился во владении португальцев.

Какие еще идеи выдвигал Маск

3 октября Маск опубликовал в Twitter свой план по завершению конфликта на Украине.

В частности, миллиардер предложил заново провести под наблюдением ООН референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, окончательно признать Крым российским и документально закрепить нейтральный внеблоковый статус Украины.

Позднее он заявил, что жители востока Украины якобы отдают предпочтение России и хотят, чтобы их регионы вошли в состав РФ.

«Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, они предпочитают Россию», — утверждает Маск.

Кроме того, основатель Tesla и SpaceX прокомментировал намерения президента США Джозефа Байдена переизбраться на пост главы государства в 2024 году.

«Вы не хотите отойти слишком далеко от среднего возраста населения, потому что будет очень трудно оставаться в теме. Может быть, отставание от среднего возраста на одно поколение — это нормально, но на два? Когда у вас уже есть правнуки, я не знаю, насколько легко идти в ногу с остальными. Возможно ли это вообще?» — сказал Маск в интервью Financial Times. 20 ноября этого года Байдену исполнится 80 лет.