«Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре западные страны»

Турция планирует организовать переговоры между Россией и четырьмя западными странами — США, Францией, Германией и Великобританией, пишет газета Milliyet. В статье отмечается, что в Вашингтоне этот план уже получил положительную оценку. Турецкие власти полагают, что Владимир Путин хочет заключить «новую большую сделку с Западом», поскольку заключенные в конце «холодной войны» договоренности больше не отражают современные реалии.

Турция планирует организовать переговоры России и Запада по поводу конфликта на Украине, пишет колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир.

По его словам, в Анкаре изучили все публичные выступления президента РФ Владимира Путина с начала военной операции и пришли к выводу, что Москва хочет «долгосрочной сделки с Западом». Это, указывает автор статьи, поможет достичь мира между Россией и Украиной.

«Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре основные западные страны — США, Францию, Германию и Великобританию. Этот план еще не был доведен до сведения всех западных столиц», — говорится в материале Milliyet.

По словам колумниста, соответствующее предложение уже передано Вашингтону по дипломатическим каналам.

«Первые комментарии к плану со стороны влиятельных фигур в Вашингтоне очень позитивны. Вопрос лишь в том, удастся ли найти российского собеседника для такого диалога», — отметил Шендир. Военная операция ВС РФ на Украине. День 227-й В результате подрыва фуры на Крымском мосту погибли три человека. Движение по одной... 08 октября 23:59

По его словам, «Анкара также уважает волю Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что война должна вернуться к миру без применения тактического ядерного оружия».

«Турция превращается из страны, которая может наладить диалог как с Киевом, так и с Москвой, в страну, которая может сыграть на этом диалоге для достижения результата», — сказано в статье.

Журналист отметил, что в ходе саммита Европейского политического сообщества в Праге Турция «ощутила положительный эффект» от того, что была единственной страной, которая могла вести переговоры с Россией и Украиной.

«Не стоит удивляться, если в ближайшем будущем Запад и РФ сядут за стол переговоров благодаря Турции», — указал колумнист.

«Сделка между Россией и западным миром»

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выступил с утверждением, что Москва, по мнению Анкары, рассчитывает на «заключение новой сделки с Западом», которая бы отражала современные реалии. «Попытаемся понять друг друга». Матвиенко позвала Украину за стол переговоров Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на площадке «парламентской G20» в Индонезии предложила украинской... 06 октября 18:13

«Насколько мы понимаем, господин Путин хочет заключить новую большую сделку, новую сделку с Западом. Частично это, без сомнения, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема — это новая сделка между Россией и западным миром», — сказал Калын в интервью телеканалу CNN.

В результате всему «глобальному либеральному порядку» предстоит серьезное испытание, отметил представитель турецкого президента. По его словам, Москва полагает, что договоренности, достигнутые в результате холодной войны, больше не отражают современную ситуацию в России. В связи с этим их необходимо пересмотреть.

Он также выразил мнение, что приостановка переговорного процесса между Россией и Украиной была предсказуема. При этом «переговоры, вероятно, в тот или иной момент возобновятся», считает он.

«Вопрос в том, когда мы вернемся к этому и какой ущерб к тому времени будет нанесен», — отметил представитель президента Турции.

Анкара с самого начала военных действий на Украине стремится быть посредником в урегулировании конфликта. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган 6 октября заявил, что благодаря усилиям Турции в переговорах между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными.

«Я не хочу хвастаться, но я являюсь единственным лидером, который может вести диалог как с господином Путиным, так и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — подчеркивал Эрдоган.

Мирные переговоры между Москвой и Киевом не ведутся уже больше полугода. 4 октября президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Это произошло после того, как в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав России четырех новых регионов.

Зеленский подчеркнул, что Киев не будет вести никаких переговоров с Москвой, пока Путин является президентом РФ. Он отметил, что Украина предлагала России «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но, пока Путин у власти, это «невозможно».

«Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа», — прокомментировал решение Киева представитель Кремля Дмитрий Песков.