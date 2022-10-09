Военная операция России на Украине. День 228-й

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«Саудовская Аравия не политизирует решения в отношении нефти. Нефть — это не оружие, не истребитель и не танк. Из нее нельзя стрелять. Для нас нефть — это товар, она важна для мировой экономики.

Идея о том, что Саудовская Аравия делает это, чтобы навредить США или из каких-либо политических соображений, в корне неверна», — отметил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу Fox News.