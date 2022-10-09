Военная операция России на Украине. День 228-й

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что необходимо немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине, в противном случае это может перерасти в третью мировую войну — ТАСС.
«Саудовская Аравия не политизирует решения в отношении нефти. Нефть — это не оружие, не истребитель и не танк. Из нее нельзя стрелять. Для нас нефть — это товар, она важна для мировой экономики.
Идея о том, что Саудовская Аравия делает это, чтобы навредить США или из каких-либо политических соображений, в корне неверна», — отметил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу Fox News.
Три мирных жителя погибли и шесть получили ранения за сутки в ДНР во время обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в воскресенье Штаб территориальной обороны республики — ТАСС.
В Якутии следователи проводят проверку после того, как призванный в рамках мобилизации житель региона погиб, упав из окна в сборном пункте военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, мужчина пытался спуститься со второго этажа здания с помощью веревки из покрывал, но сорвался. «Да, ночью произошел несчастный случай — мужчина в сборном пункте разбился насмерть, выпав из окна», — сказал собеседник агентства.
Подробности инцидента устанавливаются, начата процессуальная проверка.
Подрыв на Крымском мосту мог быть запланирован на 7 октября — юбилей президента России Владимира Путина, к такому выводу пришли журналисты «МК», проанализировав маршрут и историю заказов водителя подорвавшегося грузовика.
В материале сообщается, что водитель Махир Юсубов получил через популярное среди дальнобойщиков приложение-агрегатор заказ, который изначально предполагал забор груза из Армавира 6 октября, однако по неизвестным причинам поездка сдвинулась.
«Юсубов находился в Армавире 7 октября с 12 до 16 часов. Хотя изначально заказ на забор груза был сделан на 6 октября — возможно с таким расчетом, чтобы грузовик въехал на мост утром 7 октября. Но в итоге поездка по неизвестным пока причинам сдвинулась на сутки», — пишет mk.ru.
Паромная переправа через Керченский пролив работает стабильно, сообщили в Минтрансе России.
По данным представительства ДНР, ВСУ обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР из ствольной артиллерии калибра 155 мм. Уточняется, что ВСУ в 07:00 выпустили по Макеевке четыре снаряда из артиллерии калибра 155 мм. В 07:02 украинские силовики открыли огонь по Ясиноватой, выпустив три снаряда из артиллерии такого же калибра — ТАСС.
Российская система противовоздушной обороны сработала в небе над Новой Каховкой в Херсонской области, произошло четыре взрыва — ТАСС.
США якобы помогают Киеву вербовать иностранных наемников и дают ориентировки по ведению боевых действий, все это делает Вашингтон стороной конфликта на Украине, утверждает директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук — ТАСС.
Москва не отказывается от посреднических услуг на переговорах с Киевом, которые предлагают многие страны — ТАСС.
Представительство ДНР сообщило, что мужчина 1983 года рождения в Ворошиловском районе Донецка ранен из-за обстрела со стороны ВСУ. Там добавили, что в республике «по состоянию на 00:30 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВСУ за 8 октября 2022 года составляет восемь человек (трое погибли, пятеро ранены)» — ТАСС.