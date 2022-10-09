«Риторика США была глупой». Трамп рассказал, что повлияло на решение Путина начать спецоперацию

Экс-президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров и отметил, что он не допустил бы военного столкновения на Украине, будь он действующим президентом. По словам Трампа, администрация Байдена буквально «высмеивала» президента РФ Путина и «вынудила» начать спецоперацию.

Москва и Киев должны как можно скорее вернуться к мирным переговорам, иначе мир ждет Третья мировая война, сказал Дональд Трамп.

«Мы имеем конфликт между Россией и Украиной. <...> Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны, или мы придем к Третьей мировой войне», — сказал Трамп на выступлении в Неваде.

В тот же день в интервью Real America's Voice он заявил, что «никогда бы не допустил» военного конфликта на Украине. По его словам, Белый дом своими «насмешками» буквально «вынудил» президента РФ Путина начать спецоперацию.

«Они действительно насмехались над ним... Наша страна и наше так называемое руководство насмехались над Путиным. Риторика была такой глупой», — отметил Трамп.

Дональд Трамп не в первый раз призывает Россию и Украину сесть за стол переговоров. «Мыслите стратегически, будьте умными. Заключите сделку сейчас. Обе стороны нуждаются в этом и хотят этого. Возглавить ли мне переговорную группу?» — сказал он в конце сентября.

Обозреватель The American Thinker (AT) Оливия Мюррей указывала, что предложение о посредничестве экс-президента США Дональда Трампа поставило Белый дом в тупик. По ее словам, на первый взгляд предложение Трампа похоже на иронию, однако в то же время она назвала это умение бывшего президента «политическим волшебством».

«Теперь мяч на их стороне. <…> поджигатели войны из Конгресса и Белого дома, должны решить: отказаться от помощи человека с мировым опытом <…> и пойти наперекор своей же легенде или согласиться на перемирие», — резюмировала она.

Турецкое участие

Анкара предложила Вашингтону организовать диалог стран Запада с Россией, пишет колумнист газеты Milliyet Озай Шендир. Он уточнил, что речь идет о США, Франции, ФРГ и Великобритании. По словам Шендира, в США положительно отреагировали на подобный формат. Тем не менее вопрос остается в том, «удастся ли найти российского собеседника для такого диалога».

«Турция превращается из страны, которая может наладить диалог как с Киевом, так и с Москвой, в страну, которая может сыграть на этом диалоге для достижения результата», — отметил Шендир. Он призвал не удивляться, если в ближайшем будущем Запад и РФ вернутся за стол переговоров благодаря усилиям Анкары. «Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре западные страны» Турция планирует организовать переговоры между Россией и четырьмя западными странами — США... 08 октября 23:54

По словам автора статьи, в Анкаре «уважают волю Украины» и всегда применяли открытые каналы, чтобы объяснить необходимость возвращения к миру «без применения тактического ядерного оружия».

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Москва, по мнению Анкары, рассчитывает на «заключение новой сделки с Западом», которая бы отражала современные реалии. По его словам, переговоры между Москвой и Киевом вскоре возобновятся.

«Насколько мы понимаем, Путин хочет заключить новую большую сделку, новую сделку с Западом. Частично это, без сомнения, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема — это новая сделка между Россией и западным миром», — сказал Калын в интервью телеканалу CNN.

«Москва не отказывается от посредников»

Директор 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС заявил, что Москва не отказывается от посредников в переговорах с Киевом. Полищук отметил, что недостатка в посредничестве в возможных двусторонних переговорах нет.

«Он [Киев] был готов зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности. Когда проект договора стал приобретать приемлемые очертания, Киев прервал переговорный процесс», — напомнил Полищук. Он полагает, что Киев вышел из переговоров по указанию Запада, так как мир на Украине западным странам не нужен.

Сейчас, считает дипломат, посредники должны убедить Киев прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В то же время Россия не намерена обсуждать вхождение четырех новых регионов в ее состав. «Попытаемся понять друг друга». Матвиенко позвала Украину за стол переговоров Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на площадке «парламентской G20» в Индонезии предложила украинской... 06 октября 18:13

В ходе переговоров Москва требовала от Киева закрепить внеблоковый статус страны, признать Крым в российской юрисдикции, а также признать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. Киев же требовал гарантии безопасности для Украины в рамках международного договора. Гарантами новой системы должны были стать постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, а также Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада. Также Киев требовал немедленного прекращения огня, вывода российских войск на позиции до 24 февраля и возврата Крыма в украинскую юрисдикцию.

Переговорный процесс оказался заморожен в начале апреля после публикаций о гибели мирных жителей в городе Буча Киевской области. Российские власти считают эти публикации постановкой и провокацией.

В конце сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, после которых эти регионы вошли в состав России. Путин в день подписания договоров о присоединении призвал украинскую сторону немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Киев отказывается вести переговоры с Москвой, пока страну возглавляет Путин.