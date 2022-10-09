Турция собирает саммит стран Запада и РФ по Украине. В Кремле об этом ничего не известно

Турция хочет собрать в Стамбуле РФ, США, Францию, Германию и Великобританию в Стамбуле, чтобы провести переговоры по ситуации на Украине. Такое предложение якобы уже направлено Вашингтону, который воспринял его позитивно. В Россию подобное сообщение не поступало, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Переговоры между Россией, США, Францией, Германией и Великобританией могут пройти в Стамбуле, считает председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.

«Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул, — конечно, в случае согласия сторон. Стамбул может стать приемлемым для всех местом», — заявил Карайель РИА «Новости».

По словам чиновника, Анкара пытается играть роль посредника в переговорном процессе России и Запада. Он напомнил, в частности, о прогрессе в вывозе зерна с Украины.

Карайель отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и достичь решения некоторых международных проблем.

Ранее колумнист газеты Milliyet Озай Шендир заявил, что турецкие власти хотят организовать переговоры России и четырех западных стран. Вашингтону такое предложение якобы передали по дипломатическим каналам. И оно якобы было воспринято позитивно.

«План еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам», – говорится в материале.

Колумнист считает, что «вопрос лишь в том, удастся ли найти российского собеседника для такого диалога».

В Кремле заявили, что не располагают информацией о такой инициативе Турции. «Пока нет», — ответил на соответствующий вопрос «Интерфакса» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, что турецкая сторона прилагает много усилий для прекращения конфликта на Украине, заявил ранее и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова на встрече с соотечественниками в Страсбурге передает телеканал ТРТ.

«Однако не все так просто, потому что многие хотят продолжения войны», – подчеркнул министр. Он напомнил, что боевые действия на Украине привели к энергетическому кризису в Европе.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция является самой активной страной, прилагающей политические усилия по прекращению конфликта между Россией и Украиной.

Советник президента Турции Ибрагим Калин в интервью CNN выразил мнение, что российский президент Владимир Путин стремится заключить «новую большую сделку» с Западом. По его мнению, она лишь «частично» касается Украины: «Более глобальный вопрос – это новое соглашение между Россией и западным миром».

Вместе с тем он считает, что возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом возможно. «Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени нанесено?» – отметил чиновник.

В Белом доме уверены, что Россия не стремится к переговорам. «Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Она продолжается уже слишком долго. Нужно, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из этого мирным и дипломатическим путем», – сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби телеканалу ABC.

По его словам, Россия препятствует этому процессу и не дает никаких сигналов о готовности к переговорам.

Накануне в МИД России заявили, что Москва не отказывается от посредников в переговорах с Киевом. В ведомстве отметили, что именно посредники должны убедить Киев прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В то же время Россия не намерена обсуждать вхождение четырех новых регионов в ее состав.

«В настоящее время свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны. Недостатка в посреднических услугах нет, и мы от них не отказываемся», — сказал ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Еще в апреле Москва требовала, чтобы Украина закрепила свой внеблоковый статус, признала Крым российским, а также ДНР и ЛНР в границах соответствующих областей. Киев же хотел добиться гарантий безопасности, в том числе от России, немедленного прекращения огня и вывода российских войск на позиции до 24 февраля.

За дипломатическое решение конфликта выступают многие страны. Ранее министр обороны Румынии Василек Дынку заявил, что переговоры с Россией – это «единственный шанс на мир».

«Конечно, это сложные переговоры. Страны мира, НАТО, США должны вести переговоры о гарантиях безопасности Украины и мире с Россией. Одна Украина не сможет вести переговоры с Россией, потому что политический класс на Украине в данный момент не может себе позволить допустить потерю территорий», – считает он.

Дынку уверен, что «переговоры принесли бы больше пользы, чем то, что происходит сейчас». «Риторика США была глупой». Трамп рассказал, что повлияло на решение Путина начать спецоперацию Экс-президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров и отметил, что он не... 09 октября 12:47

В ответ на это советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против переговоров, которые предложила Румыния. На своей странице в Twitter он написал конкретный алгоритм действий, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Посмотреть фото/видео с массовых захоронений. Предложить Кремлю вывести войска с суверенной территории Украины. Сформировать трибунал и потребовать выдачи российских военных преступников», – написал он.

Подоляк добавил: «Меньше фантастики, больше реальности».

Решение о том, что Киев не будет вести переговоры с Москвой, принято на уровне президента Украины. После того, как ДНР, ЛНР и части Запорожской и Херсонской областей, вошли в состав России, Владимир Зеленский заявил, что с нынешним президентом России никаких переговоров быть не может. Хотя незадолго до этого Путин призвал Украину вернуться за стол переговоров.

В ответ на отказ Украины вести диалог с Россией, в Кремле заявили, что «будут теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождутся будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что Россия «с самого начала спецоперации» выступала за то, чтобы достижение выдвинутых ею условий «обеспечивалось мирными дипломатическими переговорными средствами».