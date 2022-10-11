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Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
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Фото
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Цивилизация
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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 230-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 230-й день

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Военная подготовка ВДВ на полигоне в Запорожской области

Военная подготовка ВДВ на полигоне в Запорожской области

Евгений Биятов/РИА «Новости»
В украинских городах снова работает ПВО, в том числе звучит воздушная тревога в Киеве. Украинские войска продолжают обстрелы ЛНР и ДНР. Во Владивостоке усилили охрану Золотого моста после взрыва на Крымском мосту. В Мюнхене могут отменить концерт Роджера Уотерса из Pink Floyd из-за его высказываний по Украине и Израилю.«Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:37

⚡️Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровно и Кривом Роге.

9:26

РИА «Новости» публикует кадры стрельбы артиллерии 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении.

9:19

9:12

⚡️Украинские СМИ сообщают о взрывах в Виннице.

9:05

Новые взрывы раздаются в Одесской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные издания.

9:03

⚡️Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины — РИА «Новости»

8:48

Более 300 населенных пунктов в пяти областях Украины остаются без электричества после российских ударов, сообщила ГСЧС Украины.

«Остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях», — говорится в сообщении.

8:34

Боевое применение вертолётов Ми-28н ВКС РФ в ходе СВО — видео пресс-службы МО РФ

8:25

8:10

РИА «Новости»: воздушная тревога объявлена в ряде областей на Украине, в том числе в Киеве, сообщается об атаке на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Слышны взрывы в Запорожье.

8:08

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из 155-миллиметровой артиллерии НАТО.

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Пожарный МЧС ДНР принимает участие в тушении пожара на нефтебазе в Макеевке

Пожарный МЧС ДНР принимает участие в тушении пожара на нефтебазе в Макеевке

Алексей Куденко/РИА «Новости»
8:07

ВСУ за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив по городу Рубежное ракету из американской РСЗО HIMARS. В результате удара поврежден жилой дом, заявили в республике.

8:04

Меры безопасности на Золотом и низководном мостах во Владивостоке усилены после теракта, который произошел на Крымском мосту — ТАСС со ссылкой на власти Приморского края

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Золотой мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке

Золотой мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке

Виталий Аньков/РИА «Новости»
8:03

Газета Suddeutsche Zeitung пишет, что власти Мюнхена могут отменить запланированный на 21 мая 2023 года концерт сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса из-за его позиции по Украине и Израилю.

В августе Уотерс заявил ТАСС, что элиты США виноваты в украинском кризисе. По его словам, американцы «по своему менталитету хотят править всем миром», а гражданам других стран из-за этого приходится страдать. Боевые действия на Украине один из основателей Pink Floyd назвал «прекрасной ширмой для правящего класса», который не хочет, чтобы конфликт прекращался, а «хочет управлять миром, хочет, чтобы в мире было несколько чрезвычайно богатых людей».

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Концерт участника Pink Floyd Роджера Уотерса в Нью-Джерси, США, 2007 год

Концерт участника Pink Floyd Роджера Уотерса в Нью-Джерси, США, 2007 год

Mike Segar/Reuters
8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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