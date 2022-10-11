Военная операция РФ на Украине. День 230-й

РИА «Новости» публикует кадры стрельбы артиллерии 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении.
Новые взрывы раздаются в Одесской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные издания.
Более 300 населенных пунктов в пяти областях Украины остаются без электричества после российских ударов, сообщила ГСЧС Украины.
«Остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях», — говорится в сообщении.
РИА «Новости»: воздушная тревога объявлена в ряде областей на Украине, в том числе в Киеве, сообщается об атаке на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Слышны взрывы в Запорожье.
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из 155-миллиметровой артиллерии НАТО.
Пожарный МЧС ДНР принимает участие в тушении пожара на нефтебазе в МакеевкеАлексей Куденко/РИА «Новости»
ВСУ за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив по городу Рубежное ракету из американской РСЗО HIMARS. В результате удара поврежден жилой дом, заявили в республике.
Меры безопасности на Золотом и низководном мостах во Владивостоке усилены после теракта, который произошел на Крымском мосту — ТАСС со ссылкой на власти Приморского края
Золотой мост через бухту Золотой Рог во ВладивостокеВиталий Аньков/РИА «Новости»
Газета Suddeutsche Zeitung пишет, что власти Мюнхена могут отменить запланированный на 21 мая 2023 года концерт сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса из-за его позиции по Украине и Израилю.
В августе Уотерс заявил ТАСС, что элиты США виноваты в украинском кризисе. По его словам, американцы «по своему менталитету хотят править всем миром», а гражданам других стран из-за этого приходится страдать. Боевые действия на Украине один из основателей Pink Floyd назвал «прекрасной ширмой для правящего класса», который не хочет, чтобы конфликт прекращался, а «хочет управлять миром, хочет, чтобы в мире было несколько чрезвычайно богатых людей».
Концерт участника Pink Floyd Роджера Уотерса в Нью-Джерси, США, 2007 годMike Segar/Reuters