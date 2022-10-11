Хочу, чтобы у России было «ноль прибыли». Что Зеленский попросил у G7

Состоялся онлайн-саммит «большой семерки», посвященный ситуации на Украине. На нем выступил украинский лидер Владимир Зеленский, который потребовал от союзников не только дополнительные поставки вооружения, но и разместить миссию наблюдателей на границе с Белоруссией. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что передача дальнобойного оружия грозит «необратимыми последствиями».

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на требования президента Украины Владимира Зеленского, которые он выдвинул во время саммита G7.

Медведев убежден, что «самый быстрый путь эскалации конфликта в Украине до необратимых последствий мировой войны – поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности».

Ранее прошла онлайн-консультация лидеров G7, она длилась более полутора часов. Встречу на уровне глав государств созвал канцлер Германии Олаф Шольц по просьбе Зеленского. В этом году председатель объединения – ФРГ. Помимо нее, в «семерке» состоят Великобритания, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Во время встречи Зеленский попросил союзников ограничить цены на российские энергоресурсы так, чтобы у России было «ноль прибыли». По его словам, необходимо «заблокировать санкциями энергетический сектор» РФ.

Президент Украины утверждает, что именно «такой подход может приблизить мир, вынудит Россию задуматься о мире». По его словам, у Киева сейчас «нет возможности для дипломатии» с Москвой.

Помимо этого, Зеленский предложил отправить международных наблюдателей на украинско-белорусскую границу. Они, по мнению главы государства, нужны для мониторинга уровня безопасности в приграничной зоне. При этом политик заверил, что Киев не планирует воевать с Минском.

«Чтобы полностью снять <...> те нарративы, которые звучат от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение», – обратился он к коллегам из семи стран и попросил поддержать эту идею.

Ранее Лукашенко заявил, что его предупредили о возможном ударе по Белоруссии со стороны Украины. При этом власти республики, как сказал глава Минобороны РБ Виктор Хренин, не намерены воевать с соседними странами, если те не будут их провоцировать.

Зеленский также попросил у Японии, Канады и Великобритании финансовой помощи, а от Италии и Франции – новейшие ЗРК. Он подчеркнул, что Россию нужно «полностью изолировать и наказать за референдумы и аннексию украинской территории».

Президент Украины также призвал страны G7 предоставить ВСУ современные системы ПВО, которые создадут «воздушный щит» для страны.

«Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей «формулы мира». Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ракетные удары перестанут работать», – заверил он коллег.

После виртуального саммита лидеры G7 обнародовали итоговое коммюнике. Главы Японии, Германии, Франции, Италии, Канады, Великобритании и США заявили о намерении продолжать санкционную политику против России и солидарных действиях «для устранения негативных последствий российской агрессии для глобальной экономической стабильности».

Они осудили «преднамеренные эскалационные шаги России», а также «отвергли незаконную попытку аннексии» нескольких районов Украины, на которых ранее прошли референдумы.

Как следует из заявления, в G7 обеспокоены повреждением трубопроводов системы «Северный поток» и осуждают «любое преднамеренное разрушение критически важной инфраструктуры».

Они обратились к российской стороне с предупреждением, что «любое применение химического, биологического или ядерного оружия повлечет за собой серьезные последствия». Также призвали Минск «прекратить способствовать российской агрессивной войне».

«Мы осуждаем действия России на Запорожской АЭС на Украине, безопасность ядерного объекта имеет первостепенное значение. Лидеры G7 приветствуют готовность президента Украины Зеленского к справедливому миру», – говорится в документе и подтверждается готовность помочь союзнику подготовиться к зиме.

Отмечается, что G7 намерена и дальше изучать способы направления российских активов на восстановление Украины.

«В Евросоюзе уже не моются, не стирают одежду, туалетную бумагу у нас не закупают, не заправляют машины и не раздеваются дома, а клоуну [президенту Украины Владимиру Зеленскому] нужен новый пакет. Старый он уже использовал», – так прокомментировала саммит G7 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Предыдущий – восьмой по счету – пакет санкций против России ЕС утвердил 6 октября. Он включает потолок цен на российскую нефть и торговые ограничительные меры на 7 млрд евро.

Что касается новейших систем ПВО, то их поставки, так же, как и передача вооружений Украине со стороны Запада, затягивают конфликт и делают его больнее для украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но они не изменят целеполагание Москвы и конечный результат СВО.