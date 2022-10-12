«Американцы помнят страх перед ядерной войной». Как слова Байдена встревожили США

Заявления президента США Джо Байдена о возможности «ядерного Армагеддона» вызвали большой резонанс в стране и в мире, пишет газета The Washington Times. Например, экс-президент США Дональд Трамп считает, что небрежные рассуждения Байдена о ядерном оружии могут привести к Третьей мировой войне. В Кремле же заявили, что Россия не желает участвовать в «упражнениях по ядерной риторике». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Газета The Washington Times пишет, что слова президента США Джо Байдена о возможности «ядерного Армагеддона» встревожили американцев и вызвали резонанс во всем мире.

«Взрослые американцы хорошо помнят окутывающий страх перед ядерной войной. Эти забытые страхи теперь преследуют молодое поколение благодаря образам, нарисованным президентом Байденом в его словах об Армагеддоне, описывающих опасность, которую представляет Россия», — считают авторы WT.

Там отметили, что помимо угрозы, возникающей в связи с конфликтом на Украине, опасения американцев и других граждан подпитывает недальновидная политика Байдена. Авторы напомнили, что Белый дом попытался оправдаться за слова американского лидера, якобы они призваны стать упреком в адрес заявлений президента России Владимира Путина, однако американцы все равно испуганы.

Речь идет об обращении Путина по поводу частичной мобилизации, в ходе которого тот заявил, что Запад «перешел всякую грань в антироссийской риторике» и использует ядерный шантаж. Он напомнил, что у России тоже есть ядерное оружие и подчеркнул, что страна готова использовать «все средства для защиты», и призвал не считать это заявление блефом.

«Поскольку нация возвращается назад и повторяет ужасную эпоху, в которой библейское разрушение казалось неизбежным, объяснение причины должно учитывать глупые ошибки руководства страны, включая самого президента», — считают в WP. «США наслаждаются эскалацией». Американцев обвинили в разжигании конфликта на Украине США «раздувают огонь» в российско-украинском конфликте и «наслаждаются эскалацией», пишет Global Times... 11 октября 10:31

Там отметили, что не помогло снизить уровень беспокойства и объявление Министерства здравоохранения и социальных служб о закупке препарата на сумму $290 млн, одобренного для лечения повреждений клеток крови в результате острого радиационного отравления.

Авторы статьи подчеркивают, что в свете слов Байдена выбор препарата для закупки пробуждает воспоминания о холодной войне, когда детей учили, что «лучшим убежищем от атомной бомбы является прочный школьный стол».

Армагеддон Байдена

9 сентября Байден заявил, что применение ядерного оружия приведет к Армагеддону, а мир впервые столкнулся с подобной угрозой со времен Карибского кризиса. Также Байден заявил, что «довольно хорошо» знает Путина и к его словам стоит относиться серьезно.

«Впервые со времен Кубинского ракетного кризиса перед нами стоит угроза применения ядерного оружия, если на самом деле ситуация продолжит развиваться по тому пути, по которому развивается. <…> Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди», — сказал он.

Карибский кризис — ряд политических, дипломатических и военных событий между США и СССР в октябре 1962 года, когда Вашингтон разместил ядерное оружие в Турции, а Москва – на Кубе. Ситуацию разрешилась через переговоры первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди.

«Он не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия», — считает президент США. Байден подчеркнул, что применение ядерного оружия «не может не закончиться Армагеддоном».

В то же время 12 октября Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что не верит в вероятность применения ядерного оружия со стороны РФ.

«Я не думаю, что он (президент РФ Путин) это сделает», — сказал Байден.

Однако, по словам Байдена, в США обсуждают вероятность такого события. В этот раз американский президент не стал говорить о последствиях, которые могут грозить России, если власти страны применят ядерное оружие.

«Глупая риторика»

9 октября экс-президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров иначе мир ждет Третья мировая война. По словам Трампа, администрация Байдена буквально «высмеивала» президента РФ Путина и «вынудила» начать спецоперацию.

«Мы имеем конфликт между Россией и Украиной. <...> Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны, или мы придем к Третьей мировой войне», — сказал Трамп. «Риторика США была глупой». Трамп рассказал, что повлияло на решение Путина начать спецоперацию Экс-президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров и отметил, что он не... 09 октября 12:47

В тот же день в интервью Real America's Voice он заявил, что не допустил бы военного конфликта на Украине, будь он действующим президентом. По его словам, Белый дом своими «насмешками» буквально «вынудил» Россию начать спецоперацию.

«Они действительно насмехались над ним... Наша страна и наше так называемое руководство насмехались над Путиным. Риторика была такой глупой», — отметил Трамп.

Также он заявил, что Байден слишком небрежно рассуждает о ядерной угрозе.

«У нас президент, у которого когнитивные нарушения и нет способностей руководить страной, который сейчас небрежно говорит о ядерной войне с Россией, которая будет Третьей мировой, и будет гораздо разрушительнее, чем другие мировые войны», — сказал Трамп на встрече со сторонниками в Неваде.

Последствия ядерной риторики

После слов Путина о готовности применить «все средства» для защиты РФ, США и их союзники усилили наблюдение за ядерными вооружениями России, а разведка НАТО предупредила о возможности проведения Москвой ядерных испытаний, писали La Repubbliса и The Times. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любое применение ядерного вооружения повлечет серьезные последствия для России. Глава Пентагона Ллойд Остин осудил «бряцание ядерным оружием» со стороны Москвы, однако отметил, что не видит признаков готовности России использовать его на Украине.

В Кремле, тем временем, заявили, что Россия не желает участвовать в «упражнениях по ядерной риторике». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев указывали, что условия применения Москвой ядерного оружия прописаны в доктрине, посвященной основам государственной политики в области ядерного сдерживания. Одно из них — угроза существованию государства. В МИД России подчеркнули, что Россия привержена позиции о недопустимости войны между ядерными державами.