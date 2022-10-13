Безопасный маршрут. Турции предложили стать крупнейшим хабом для газа из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что несколько диверсантов были арестованы после попытки подрыва газопровода «Турецкий поток». Тем временем, Москва и Анкара скоро начнут прорабатывать вопросы, связанные с созданием нового газового хаба в Турции, чтобы и далее поставлять топливо в Европу. Глава «Газпрома» Миллер сообщил, что предметные переговоры начнутся в начале следующей недели. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что несколько диверсантов были арестованы после попытки подрыва газопровода «Турецкий поток». Он отметил, что российской стороне известно, кто может быть причастен к попытке подрыва газопровода.

«Некие силы, о возможном происхождении которых давал намеки президент Путин, <...> они посягали уже и на «Турецкий поток». Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше», — сказал Песков.

О попытке подрыва газопровода в Турции Путин сообщил на заседании Совбеза РФ 10 октября. По его словам, инициаторами подрыва выступали украинские спецслужбы. Он отметил, что «объективные данные», в том числе показания задержанных исполнителей, доказывают причастность спецслужб Украины.

ФСБ тогда сообщила, что среди подозреваемых есть гражданин России, которого завербовала СБУ на территории Украины. Мужчину задержали, когда тот доставал их тайника два мощных самодельных взрывных (СВУ) устройства кумулятивного типа. Также у него нашли инструкции по сборке СВУ и переводу денег, координаты места совершения подрыва и средства связи, в которых были обнаружены переписки и переговоры с куратором из СБУ. Также ФСБ задержала четырех его сообщников, завербованных ВСУ. Все – граждане России.

Газопровод «Турецкий поток» проходит из Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Он состоит из двух веток, первая поставляет газ турецким потребителям, вторая – в Южную и Юго-Восточную Европу. «Будет важная встреча». Что Эрдоган обсудит с Путиным в Астане В Кремле ожидают, что на предстоящей встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа... 12 октября 21:19

22 сентября ФСБ сообщила, что предотвратила теракт украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющего энергоносители в Турцию и Европу. Ведомство тогда не озвучило название объекта.

Россия не стреляет себе в ногу

Также Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью ZFD-nachrichten заявил о планах Москвы нанести удар по собственной газовой инфраструктуре и далее обвинить в этом украинские власти, чтобы в качестве ответа нанести удар по украинской газотранспортной системе и нарушить поставки в Европу.

«Они скажут: мы просто реагировали. А потом скажут Европе: смотрите, нет другой возможности поставлять газ кроме как срочно запустить «Северный поток — 2». Который вы, немцы, не запускаете», — сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, Россия в таком случае стала бы настаивать на отмене международных санкций из-за риска Европы «остаться без газа».

По словам Пескова, Россия «не имеет обыкновения стрелять себе в ногу», нанося удары по собственной газовой инфраструктуре.

Турецкий хаб против акта международного терроризма

12 октября Путин заявил, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются актами международного терроризма.

«Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента, и логика циничная — уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать все это по гораздо более высоким ценам», — сказал Путин. «Есть очень пессимистические прогнозы». Как Европа будет жить без российского газа Во время пика холодов предстоящей зимой могут замерзнуть целые города Европы, считает глава «Газпрома» Алексей... 12 октября 18:38

Утечку газа на газопроводах обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Подача топлива через «Северный поток» невозможна, у «Северного потока – 2» уцелела одна из веток, российские власти неоднократно предлагали Европе начать прокачку газа по ней. Сроки восстановления, согласно заявлениям компании-оператора Nord Stream AG, оценить на данном этапе невозможно, в частности, поскольку Дания, Швеция и Норвегия не предоставляют доступ оператору непосредственно на газопроводы.

Также 12 августа Путин дал понять, что у Европы все же есть возможность получать российский газ – он предположил, что транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию, тем самым, создав крупнейший хаб. Он добавил, что в регионе Черного моря уровень безопасности значительно выше.

«Утраченный объем транзита по «Северным потокам», <...> мы могли бы переместить и в регион Черного моря, и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — пояснил Путин.

Однако 13 октября Песков заявил, что в Кремле не считают «Турецкий поток» заменой «Северному потоку».

«Так говорить нельзя. Это не профессионально так говорить, потому что разные мощности», — сказал он, отметив, что пока преждевременно говорить, какие страны могли бы стать потенциальными покупателями.

В итоге на встрече в Астане 13 октября Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану создать еще один газовый хаб в Турции, который может стать площадкой не только для поставок топлива в другие страны, в том числе европейские, но и для определения цен. Путин подчеркнул, что реализация предложения возможна при заинтересованности Турции и стран, куда поставляется газ.

«Сегодня заоблачные эти цены, и мы могли бы спокойно регулировать их на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски», — отметил Путин.

В Турции, комментируя предложение, заявили, что его следует «обстоятельно обсудить» и проработать технические и юридические вопросы. В целом, по мнению турецкого министра энергетики Фатиха Донмеза, сделать это «совершенно возможно». Глава «Газпрома» Алексей Миллер в свою очередь заявил, что проработка всех вопросов начнется уже в начале следующей недели – будут определены сроки реализации и объемы поставок.