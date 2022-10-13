«Извините, придется это пересмотреть». Россия может выйти из сделки с Киевом, Анкарой и ООН

Постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов не исключил, что Россия откажется от «продуктовой сделки», если условия по экспорту зерна и удобрений из РФ не будут выполнены. Он отметил, что Москва уже направила письмо генсеку ООН Антониу Гуттеришу со списком претензий по данному вопросу. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Россия может отказаться от «продуктовой сделки», если условия по экспорту российских зерна и удобрений не будут выполнены, заявил постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Есть такая возможность. <…> Мы не против поставок зерна, но сделка должна быть равноправной, она должна быть честной и справедливо реализована всеми сторонами», — заявил Гатилов агентству Reuters.

По его словам, Москва уже направила письмо в ООН с претензиями по поводу несоблюдения интересов РФ в рамках сделки.

«Если мы увидим, что с российской стороны сделки ничего не происходит — экспорт российского зерна и удобрений, — то извините, нам придется посмотреть на это по-другому», — отметил он.

Говоря о ситуации на Украине в целом, он отметил, что Москве после теракта на Крымском мосту стало сложнее искать политические рычаги для деэскалации ситуации на Украине. По его словам, нынешний политический контекст делает невозможной встречу лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, учитывая уровень военной поддержки Киева со стороны Вашингтона, что «делает США стороной конфликта».

22 июля в Стамбуле были подписаны два взаимосвязанных меморандума по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки из черноморских портов Украины. Документы представляют собой единый пакет. Первый задает алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из украинских черноморских портов. Второй предполагает обязательства ООН предпринять усилия по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Как неоднократно указывала Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает из-за западных санкций.

Сомнения ООН

По словам координатора ООН по зерновой сделке Амира Махмуда Абдуллы, в организации нет 100%-ной уверенности в продлении продуктового соглашения. Однако он надеется, что стороны смогут прийти к компромиссу.

«Мы видим готовность сторон к работе, мы верим, что работа будет продолжена в правильном направлении», — сказал он в интервью турецкому телеканалу A Haber. «Остановить кровопролитие, добившись перемирия». Эрдоган — о переговорах РФ и Украины Анкара хочет помочь достичь перемирия на Украине, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он напомнил... 13 октября 11:39

По мнению координатора ООН, сделка оказалась успешной: в Мраморном море, в Стамбуле есть очередь из судов, готовящихся к вывозу зерна. «Свыше 7 млн тонн зерна вывезено, это сложный процесс с учетом продолжения военных действий. Но стороны делают все возможное для продолжения этой сделки», — сказал он.

Телеканал A Haber отметил, что срок действия соглашения оканчивается 19 ноября, и спросил относительно возможностей продления «продуктовой сделки».

«Мы не знаем, что принесет нам будущее, не можем заявлять стопроцентно. Но могу сказать, что стороны очень воодушевленно подходят к этому вопросу, и я верю, что они найдут пути решения», — сказал Абдулла.

Удобрения никто не забирает даже бесплатно

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, часть зерновой сделки — об экспорте российских удобрений — не выполняется.

«Я не знаю, потому что пока вторая часть этой сделки совершенно не выполняется. И мы постоянно напоминаем о нашем предложении, которое заключается в том, что 300 тыс. тонн удобрений находится в различных европейских портах. Их никто пока забрать не может, хотя мы предлагаем бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран», – сказал он.

Он отметил, что данный вопрос обсуждался между Путиным и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, а также президентом Палестины Махмудом Аббасом. Кроме того сделка неоднократно обсуждалась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе переговоров между Путиным и Эрдоганом 13 октября в Астане турецкий лидер заявил о готовности продлить соглашение. Президент России поблагодарил Эрдогана за содействие в ходе реализации сделки. По итогам встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что стороны акцентировали внимание, что большая часть продовольствие поставляется именно в богатые страны, а не в развивающиеся, хотя это одной из заявленных причин для заключения соглашения были именно поставки в беднейшие страны.

10 октября зампостпреда России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что беднейшие страны получили лишь 25-26% поставок продовольствия с Украины в рамках продуктовой сделки. Россия, по его словам, попросила ООН предоставить сведения о доле развивающихся государств, в особенности наименее развитых, а также стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, получающих поставки по линии «черноморской инициативы». «Диалог с Россией очень важен». Генсек ООН обсудил с Путиным Украину и вывоз зерна Владимир Путин поговорил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В Кремле рассказали... 14 сентября 22:23

«7 октября эксперты ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – «Газета.Ru») оценили долю поставок в беднейшие страны по линии черноморской инициативы по зерну в 25-26%. При этом 148 из 285 грузовых рейсов, или 52%, были осуществлены в государства-члены ЕС. И это – не считая других развитых стран», – сообщил он.

Зерновая сделка и Крымский мост

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, в результате чего загорелись цистерны с топливом соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились 2 пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины. Взрывчатка была отправлена из Одессы в начале августа 2022 года в болгарский город Русе, а затем через Грузию в российский Армавир, после чего был осуществлен подрыв моста. Таким образом, взрывчатка была вывезена из Украины уже после заключения продуктовой сделки, которая была подписана 22 июля.

«Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22770 кг и в начале августа т.г. отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО «Транслогистик УА» (г. Киев) и «Baltex Capital S.A.» (г. Русе)», — сообщили в ФСБ.

По информации на 12 октября, в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке подрыва.