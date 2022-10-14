«Эти заявления неприемлемы». Путин намерен поговорить с Макроном о Карабахе

Президент России Владимир Путин осудил заявления французского лидера Эммануэля Макрона по карабахскому конфликту. По его мнению, слова президента Франции о вмешательстве РФ в это противостояние с целью ослабить Армению некорректны и неприемлемы.

Выступая на саммите СНГ, Владимир Путин назвал высказывания Эммануэля Макрона о якобы деструктивной роли РФ в карабахском конфликте неприемлемыми. Российский лидер подчеркнул, что «с удивлением» узнал о мнении президента Франции. Уоллес раскритиковал Макрона за отказ от ядерного ответа на удар по Украине Министр обороны Великобритании Бен Уоллес негативно оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона... 14 октября 07:57

«Я с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции по поводу результатов встречи <...> 6 октября. Считаю, что эти заявления, в них отсутствует понимание самого хода конфликта <...> Они прозвучали некорректно, я бы сказал даже — извращенно, поэтому (они) неприемлемы», — сказал Путин.

По его словам, если еще «будет возможность», то он «пообсуждает» этот вопрос с французским коллегой. Президент России считает, что Макрон, судя по всему, не имеет информации о позиции сторон.

«В любом случае Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него», — заключил президент РФ.

Очередное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в сентябре. Во время столкновений в приграничных зонах, по официальным данным, погибли 207 армян и 77 азербайджанцев.

В Праге 6 октября состоялась четырехсторонняя встреча Макрона, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и президента ЕС Шарля Мишеля. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, по ее итогам стороны достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора.

«По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договоренность. Сюда входят признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т.д. Осталось только их реализовать», — сказал он в интервью телеканалу Tvnet.

«Маневр по дестабилизации»

12 октября в интервью телеканалу France 2 Макрон, говоря о конфликте Баку и Еревана, обвинил в происходящем Россию.

«Россия вмешалась в этот конфликт, она явно играла в игру Азербайджана с турецким пособничеством и вернулась туда, чтобы ослабить Армению. <...> Это маневр по дестабилизации России, которая на Кавказе стремится создать беспорядок для всех нас, чтобы ослабить и разделить нас», — сказал президент Франции. Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него хорошие отношения со многими мировыми лидерами, а... 13 октября 15:26

Беседуя с ведущей, Макрон согласился с тем, что между Францией и Арменией есть уникальная связь, а также категорически отверг упреки в безразличии Парижа к судьбе закавказской республики. Он напомнил, что Франция всегда была последовательна в борьбе с отрицанием геноцида армян в Османской империи.

«Вопиющие и неприемлемые»

Накануне в связи с высказываниями Макрона о роли России в процессе нормализации отношений Армении и Азербайджана на сайте МИД России был опубликован комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Считаем заявления Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы использует нагорно-карабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа, вопиющими и абсолютно неприемлемыми. Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ», — уверена Захарова.

Она считает, что «измышления» французского лидера «абсурдны» и «говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе». Дипломат полагает, что слова Макрона также «ставят под вопрос способность его страны играть там конструктивную роль».

Захарова отметила, что «в отличие от Франции, которая даже в периоды обострений между Баку и Ереваном ограничивалась стандартными призывами к миру», Россия «содействовала урегулированию конфликта». Politico: Макрона раскритиковали за отказ от ядерного ответа на тактический удар по Украине Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж не будет использовать ядерное оружие... 14 октября 07:40

«Наша страна внесла решающий вклад в подписание трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, которое положило конец кровопролитию. Размещенный в соответствии с указанной договоренностью миротворческий контингент остается гарантом безопасности в регионе. Миротворцы эффективно предотвращают инциденты в зоне своей ответственности, помогают налаживать мирную жизнь – доставлять гуманитарную помощь, восстанавливать инфраструктуру», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что при содействии миротворцев 53 тыс. беженцев вернулись домой, были переданы более двух тысяч тел погибших, а также возвращены «в общей сложности 146 удерживаемых лиц, обезврежено свыше 25 тыс. взрывоопасных предметов».

Захарова напомнила, что «именно Россией запущена работа по комплексной нормализации отношений между Баку и Ереваном». По ее словам, при российском участии «продолжаются активные усилия по продвижению мирной повестки».

«Попытки Парижа вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией, с которыми Россию объединяют многолетние и многогранные узы, обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе», — заключила она.