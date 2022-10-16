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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 235-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 235-й день

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»
В Минобороны РФ заявили, что двое граждан одной из стран СНГ совершили террористически акт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, погибли 11 добровольцев, 15 ранены. Китай призвал своих граждан покинуть территорию Украины, сообщает издание Global Times. Предприниматель Илон Маск написал в Twitter, что всеми силами пытается добиться деэскалации ситуации на Украине, но безуспешно. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:03

По меньшей мере один человек погиб, еще четыре пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов, сообщили в штабе территориальной обороны республики — РИА «Новости».

09:00

ВСУ выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в СЦКК — ТАСС.

08:47

Мэр Донецка Алексей Кулемзин опубликовал кадры последствий обстрела здания городской администрации.

08:45

Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в воскресенье, сообщили РИА «Новости» в единой дежурной диспетчерской службе Керчи.

08:43

Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела — РИА «Новости» со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

08:33

Более 10 взрывов прогремело в Новой Каховке Херсонской области, работают системы ПВО, сообщили в администрации города — ТАСС.

08:30

Кадры работы передового медицинского пункта российских войск под Угледаром (ДНР) — РИА «Новости».

08:28

Кадры прибытия в Белоруссию новых эшелонов с российскими военными, входящими в состав совместной группировки войск.

08:26

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области, а также Черкасской и Полтавской областях Украины — РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

08:21

Вооруженные силы Украины в течение трех суток не обстреливали населенные пункты ЛНР, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко — ТАСС.

08:19

Губернатор Гладков выразил соболезнования семьям погибшим под Белгородом военнослужащих.

08:17

Запущенная с Плесецка ракета «Ангара» вывела на орбиту спутник в интересах военных, сообщили в Минобороны России — РИА «Новости».

08:15

Посол Китая в Исландии Хэ Жулун и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на проходящей в Рейкьявике ассамблее «Полярный круг» вступили в словесную пикировку на тему отношения к ситуации вокруг Украины — ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

08:13

Киевские энергетики стабилизировали ситуацию с электроснабжением в городе, отключений пока не будет, заявил генеральный директор субхолдинга D.Solutions компании ДТЭК Сергей Коваленко — ТАСС.

08:11

Миллиардер Илон Маск признал, что все его попытки снизить напряженность в ситуации вокруг Украины тщетны — ТАСС.

«Я всеми силами стараюсь добиться деэскалации этой ситуации, но, очевидно, безуспешно», — написал он в Twitter.

08:09

Китай призвал своих граждан покинуть территорию Украины — ТАСС со ссылкой на издание Global Times.

08:07

Минобороны России сообщило об 11 погибших в результате теракта на полигоне в Белгородской области — ТАСС.

08:05

Ночью воздушная тревога была объявлена в Киеве, сообщила городская администрация — РИА «Новости».

08:03

Воздушная тревога была объявлена в ночь на 16 октября в центральной, южной и восточных частях Украины — ТАСС.

08:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военной спецоперации России на Украине.

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