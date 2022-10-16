Военная операция РФ на Украине. День 235-й

По меньшей мере один человек погиб, еще четыре пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов, сообщили в штабе территориальной обороны республики — РИА «Новости».
ВСУ выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в СЦКК — ТАСС.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин опубликовал кадры последствий обстрела здания городской администрации.
Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в воскресенье, сообщили РИА «Новости» в единой дежурной диспетчерской службе Керчи.
Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела — РИА «Новости» со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.
Более 10 взрывов прогремело в Новой Каховке Херсонской области, работают системы ПВО, сообщили в администрации города — ТАСС.
Кадры работы передового медицинского пункта российских войск под Угледаром (ДНР) — РИА «Новости».
Кадры прибытия в Белоруссию новых эшелонов с российскими военными, входящими в состав совместной группировки войск.
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области, а также Черкасской и Полтавской областях Украины — РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Вооруженные силы Украины в течение трех суток не обстреливали населенные пункты ЛНР, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко — ТАСС.
Запущенная с Плесецка ракета «Ангара» вывела на орбиту спутник в интересах военных, сообщили в Минобороны России — РИА «Новости».
Посол Китая в Исландии Хэ Жулун и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на проходящей в Рейкьявике ассамблее «Полярный круг» вступили в словесную пикировку на тему отношения к ситуации вокруг Украины — ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Киевские энергетики стабилизировали ситуацию с электроснабжением в городе, отключений пока не будет, заявил генеральный директор субхолдинга D.Solutions компании ДТЭК Сергей Коваленко — ТАСС.
Миллиардер Илон Маск признал, что все его попытки снизить напряженность в ситуации вокруг Украины тщетны — ТАСС.
«Я всеми силами стараюсь добиться деэскалации этой ситуации, но, очевидно, безуспешно», — написал он в Twitter.
Китай призвал своих граждан покинуть территорию Украины — ТАСС со ссылкой на издание Global Times.
Минобороны России сообщило об 11 погибших в результате теракта на полигоне в Белгородской области — ТАСС.
Ночью воздушная тревога была объявлена в Киеве, сообщила городская администрация — РИА «Новости».
Воздушная тревога была объявлена в ночь на 16 октября в центральной, южной и восточных частях Украины — ТАСС.