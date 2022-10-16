Китай хочет «мирного воссоединения» с Тайванем. И готов применить силу

Пекин продемонстрировал значительные способности защищать национальный суверенитет, считает председатель КНР Си Цзиньпин. Выступая на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая, он заявил, что власти страны стремятся к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не отказываются от силового варианта решения вопроса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Китай показал свою решимость противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость острова Тайвань. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«В ответ на сепаратистскую деятельность, направленную на независимость Тайваня, серьезные провокации внешних сил, вмешивающихся в дела Тайваня, мы решительно вели масштабную борьбу против отделения и вмешательства», — сказал он в своем выступлении на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая.

По его словам, КНР продемонстрировала твердую решимость и значительные способности защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны. Пелоси села на Тайване: Китай выразил решительный протест Самолет ВВС США, где находился спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, приземлился на Тайване... 02 августа 20:23

Китай стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не отказывается от силового варианта решения вопроса, пояснил председатель КНР.

«Твердо придерживаясь искренних помыслов и прилагая максимальные усилия, мы стремимся к перспективе мирного воссоединения, но ни в коем случае не отказываемся от применения силы», — указал Си Цзиньпин.

Он выразил уверенность, что «национальное воссоединение обязательно будет осуществлено», и добавил, что Пекин «содействует обменам и сотрудничеству двух берегов Тайваньского пролива».

«Китай выступает против сепаратистских действий, нацеленных на независимость Тайваня, выступает решительно против вмешательства внешних сил», — сказал председатель КНР. Си Цзиньпин заявил, что Китай «никогда не будет расширяться» Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай «никогда не будет проводить политику гегемонизма» и... 16 октября 10:11

Си Цзиньпин также заявил, что власти КНР сохраняют за собой право принять «все необходимые меры по тайваньскому вопросу», которые будут направлены против внешнего вмешательства и сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня. Эти меры «никоим образом не будут направлены против большинства тайваньских соотечественников», утверждает он.

«Противостоять всем формам гегемонии»

Кроме того, в своей речи председатель КНР заверил, что Пекин «твердо придерживается независимой и мирной внешней политики», передает ТАСС.

В то же время Китай будет противостоять всем формам гегемонии и политики грубой силы, указал Си Цзиньпин.

«Китай будет способствовать построению сообщества с общим будущим для человечества, твердо поддерживать международную справедливость, придерживаться и защищать истинную многосторонность. Мы занимаем четкую позицию против гегемонии и силовой политики в их любых проявлениях, будем непоколебимо противостоять любой односторонности и протекционизму», — пояснил он. «Конфликт из-за Тайваня неизбежен». Что Илон Маск предлагает сделать с островом В МИД Китая указали, что проблема Тайваня относится к внутриполитическим вопросам КНР, и Пекин... 08 октября 14:21

По его словам, КНР содействует построению международных отношений нового типа, активно участвует в реформировании и построении системы глобального управления.

Си Цзиньпин также отметил особую роль Китая в международной борьбе против пандемии.

Он заявил, что Пекин никогда не будет проводить политику гегемонизма и расширения своих границ.

Китай не приемлет мышления времен холодной войны, вмешательства во внутренние дела других стран и выступает против двойных стандартов, подчеркнул председатель КНР. «Китай никогда не будет играть роль гегемона и расширяться», — заключил Си Цзиньпин.

Илон Маск и тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос остается открытым с 1949 года, когда была провозглашена коммунистическая Китайская народная республика, а на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне.

Пекин настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую республику на Тайване.

Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань является одной из провинций КНР. «США заплатят за свои ошибки». Первая реакция Пекина после прилета Пелоси на Тайвань МИД КНР вызвал посла США в Пекине, ему был заявлен протест в связи с прилетом на Тайвань... 03 августа 13:41

7 октября бизнесмен Илон Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао.

По его мнению, конфликт из-за острова неизбежен, но очень дорого обойдется миру.

Предприниматель выразил надежду, что в случае войны в Тайваньском проливе его завод Tesla в Шанхае сможет продолжать работу, «пусть даже производя автомобили только для китайского рынка».

Напомним, что в начале августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань с официальным визитом. Как отмечает газета The New York Times, ее визит стал самым «высокоранговым» за последние 25 лет и «создал напряженное противостояние с Китаем, которое может привести к росту милитаризации». МИД КНР выразил решительный протест, осудив поездку Пелоси.