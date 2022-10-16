«Речь идет об оперативном совещании». Кремль анонсировал встречу Путина с членами Совбеза

Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Что именно президент намерен обсуждать с ними, пока неизвестно, однако ранее Путин заявлял, что поручит проверить, как ведется подготовка мобилизованных. Кроме того, по данным СМИ, у главы государства на неделе запланировано совещание по обширной повестке с членами правительства.

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами российского Совета безопасности.

«Речь идет о еженедельном оперативном совещании», — заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее о планах проведения заседания «в ближайшие дни» сообщил журналист Павел Зарубин, который ведет передачу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Что именно намерен обсуждать президент с членами Совбеза, журналист не уточнил. Военная операция РФ на Украине. День 235-й В Белом доме заявили, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине ответят вне... 16 октября 19:49

В ходе пресс-конференции в Астане Путин заявлял, что поручит Совбезу проверить, как ведется подготовка мобилизованных.

«Я дополнительно дам поручение Совету безопасности, – там есть военные люди, ранее служившие в министерстве обороны, с хорошим опытом, знающие свое дело, специалисты высокого уровня и класса, – чтобы они провели инспекцию того, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан», – говорил президент.

Он подчеркивал, что призванные в рамках частичной мобилизации должны проходить подготовку в обязательном порядке, причем в несколько этапов.

Кроме того, по данным программы «Москва. Кремль. Путин», у главы государства на неделе запланировано совещание по обширной повестке с членами правительства.

О чем говорили на прошлом заседании Совбеза

Предыдущее оперативное совещание президента с Совбезом проходило 10 октября, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

В тот же день власти Украины сообщили о взрывах в Киеве и городах по всей стране, во всех областях была объявлена воздушная тревога. Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими», — заявлял Путин на совещании с членами Совета безопасности.

До этого заседание в таком формате проводилось 29 сентября. На нем президент предложил обсудить организацию частичной мобилизации в России, назвав ее «жизненно важным вопросом». Глава государства поднял тему ошибок, допущенных при мобилизации, в частности, указал на случаи, когда при мобилизации добровольцев «заворачивают обратно».

Последнее на данный момент заседание «большого» Совбеза с участием всех его членов состоялось в мае.

Встречи с замгенсека ООН нет в планах

В графике Путина нет встречи с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом, который прибыл в Москву для обсуждения «зерновой сделки».

«Встреча с заместителем генсека ООН не планируется»,— сказал Песков РИА «Новости».

16 октября заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен провели переговоры по «зерновой сделке». Срок соглашения истекает 19 ноября. Предполагается, что стороны обсуждают условия продления договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле в середине июля.

Москва неоднократно критиковала исполнение соглашения. Путин называл ситуацию с вывозом зерна «сплошным надувательством», поскольку большая часть зерна, по его словам, идет в обеспеченные западные страны.