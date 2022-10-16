«Нет сомнений, на какой стороне должен стоять Израиль». В Тель-Авиве призвали поставить оружие Киеву

Газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что Россия и Иран договорились о поставках не только беспилотников, но и баллистических ракет. В связи с этим израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал власти страны начать оказывать Украине военную помощь. Ранее Тель-Авив воздерживался от поставок вооружений Киеву и направлял только гуманитарную помощь и средства защиты для сотрудников чрезвычайных служб.

Израиль должен начать оказывать Украине военную помощь по примеру США и других стран НАТО, считает израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай.

Так он прокомментировал публикацию в газете The Washington Post. Как утверждается в материале со ссылкой на источники среди американских чиновников, Вашингтон и его союзники полагают, что Иран может поставить России партию баллистических ракет.

«Сегодня утром сообщили, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений, на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте», — написал Шай в Twitter.

До сих пор Тель-Авив не предоставлял Киеву военной помощи и ограничивался отправкой Украине гуманитарных грузов и средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб. Израиль также занимался оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий.

«Пришло время, чтобы Украина также получила военную помощь [от Израиля], точно так же, как ее оказывают США и страны НАТО», — указал министр. «Факт продажи проверить нельзя». NYT «раскрыла» закупку Россией северокорейских боеприпасов В The New York Times со ссылкой на рассекреченные документы рассказали, что Россия якобы начала... 06 сентября 20:23

13 октября газета The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника написала, что Израиль передает Украине данные разведки по иранским беспилотникам, которые, как утверждает издание, используют российские военные.

В статье отмечается, что частная израильская фирма также передает Киеву спутниковые изображения позиций российских войск.

Тем не менее, пишет NYT, Израиль отказывает Украине в поставке систем противовоздушной обороны и ЗРК Barak, которые просят украинские власти. Авторы статьи считают, что Тель-Авив «не желает провоцировать Россию на воспрепятствование израильским авиаударам в Сирии, где РФ имеет военное присутствие».

О чем написала Washington Post

The Washington Post ранее написала, что Иран готовится поставить России первую партию баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которые способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно.

Издание сообщило, что в рамках этой поставки российские войска впервые получат иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» и партии беспилотников. В публикации подчеркивается, что российской стороне могут поставить десятки дронов Mohajer-6 и Shahed-136. Последние, иногда называемые дронами-камикадзе, способны доставлять взрывчатые вещества на предельное расстояние до 2400 км, указывает WP.

По сведениям газеты, разведданные об этом уже переданы украинским и американским властям. США пообещали одинаковый ответ на ядерный удар любого масштаба по Украине В Белом доме заявили, что США не «собираются делать градации» при оценке применения «ядерного оружия... 16 октября 22:07

Издание утверждает, что официальные лица Тегерана посещали Россию еще 18 сентября 2022 года, чтобы окончательного согласовать условия дополнительных поставок оружия российской стороне. The Washington Post также пишет, что в последние недели иранские технические специалисты посетили районы размещения российских военных, чтобы дать инструкции по эксплуатации беспилотников.

Россия и Иран опровергли информацию

Москва и Тегеран неоднократно отрицали сообщения о покупке Россией иранских беспилотников.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян ранее заявил, что Иран не поставлял и не будет поставлять России вооружения для ведения боевых действий на Украине.

«Мы считаем, что вооружение каждой стороны кризиса продлит войну, — сказал он. — Мы не считали и не считаем войну правильным решением ни на Украине, ни в Афганистане, ни в Сирии, ни в Йемене».

«Иран считает сообщения о поставках в Россию беспилотников для использования в войне на Украине необоснованными и не подтверждает их», — заявлял 3 октября представитель МИД Ирана Насер Канани. Он указал, что Тегеран соблюдает нейтралитет, и подчеркнул необходимость того, чтобы «две стороны решали свои проблемы политическими средствами, не прибегая к насилию». В Россию начали массово завозиться неизвестные грузы из Ирана Грузовые самолеты иранской авиакомпании Iran Air начали массово прибывать в Москву. Об этом... 08 сентября 13:08

Сообщения о том, что Иран поставляет России свои беспилотники, появились в СМИ еще в августе. Подобные заявления также делали представители американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом.

«Огромная проблема» для ВСУ

В сентябре в украинских СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в зоне военной операции начали встречаться иранские беспилотники и барражирующие боеприпасы. Американское издание Politico назвало иранские беспилотники «огромной проблемой» для ВСУ.

The Wall Street Journal 17 сентября писал, что военные ВСУ жаловались на потери от применения против них иранских Shahed-136. По данным газеты, только в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ в результате ударов этими дронами за последние дни были уничтожены две 152-мм самоходные гаубицы, два БТР и 155-мм буксируемая гаубица M777.

В связи с этим Украина понизила уровень своих дипломатических отношений с Тегераном.

Российский военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана позволило создать оружие средней дальности, эффективно используемое в ходе военной операции.

Речь идет о беспилотнике «Герань-2», который называют аналогом иранского Shahed-136.

«Можно сказать, что «Герань-2» — это российско-иранская разработка. Дроны закупались в Персии, потом адаптировались под отечественного оператора», — говорил Леонков.

По его словам, российские военные используют «Герань-2» как ракеты средней дальности для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Эксперт указал, что дальность полета «Герани-2» заявлялась до 2000 км, но ВС России применяют их до 1000 км.