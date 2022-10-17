«Сербия должна присоединиться к санкциям». ЕС принуждает Белград отвернуться от России

Страны Запада все сильнее давят на Сербию, чтобы добиться от страны присоединения к санкциям в отношении РФ. Сербия – единственный кандидат на вступление в ЕС, который до сих пор не ввел антироссийские ограничения. Сербский президент Александар Вучич заявил, что рано или поздно Белграду придется «выбрать собственные интересы». Однако глава МВД Александр Вулин назвал сотрудничество с Москвой залогом существования Сербии.

Западные страны в преддверии формирования нового правительства Сербии усилили давление на республику. Как сообщает «Коммерсантъ», от Белграда требуют присоединиться к санкциям против Российской Федерации.

«Прогресс в переговорах о вступлении Сербии должен быть возможен, только если эта страна присоединится к санкциям ЕС против России»,

— говорится в заявлении внешнеполитического комитета Европарламента. В документе также есть угроза – если Белград откажется, то ЕС остановит выделение дотаций.

Перед этим был опубликован отчет Еврокомиссии о переговорах с сербской стороной. В нем указывается на «серьезное отклонение» внешней политики Белграда от курса Евросоюза – с 2020 года она упала с 64% до 45% соответствия.

Сербия – единственная страна-кандидат на вступление в ЕС, не вводившая антироссийских санкций после начала военной операции РФ на Украине.

При этом на прошлой неделе Белград поддержал резолюцию ООН, осудившую проведение референдумов в Херсонской, Запорожской областях и ЛДНР.

Заявления сербской стороны

«Место Сербии — в Европе. Официально или нет, прямо или косвенно Сербия заявляет, что мы движемся к евроинтеграции. Поэтому мы должны согласовать свою политику с ЕС... Никто не говорит, что у нас больше не будет друзей в Российской Федерации, но, с другой стороны, ее политика практически захватническая, и это нельзя поддержать», — сказала в беседе с Euronews вице-премьер и глава минэнерго Сербии Зорана Михайлович.

Она добавила, что новый кабмин, который должен быть сформирован до конца месяца, примет решение по санкциям против РФ.

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«Белград сохранит свою нынешнюю позицию по невведению санкций против России до тех пор, пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность».

При этом 16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил газете «Вечерне новости», что само существование сербского государства зависит от дружбы с Россией.

«Я считаю, что дружба с Россией имеет огромное значение и что без нее мы рискуем физическим исчезновением Сербии», — отметил глава МВД.

Он добавил, что ЕС ждет от Белграда не только антироссийских санкций, но также признания независимости Косова и упразднения Республики Сербской.

«Вопрос не в том, хотим ли мы вступить в ЕС, а в том, хочет ли ЕС Сербию. Судя по тому безумному шантажу, которому нас подвергают <…> мы им не нужны. Чем раньше мы признаем, что мы им не нужны и что мы им не принадлежим, тем лучше для нас будет», — добавил министр.

Что думают в России

14 октября президент Вучич принял российского замглавы МИД Александра Грушко, который также встречался с Вулиным и министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем.

В сообщении МИД РФ не приводится деталей переговоров, но говорится, что «обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия с акцентом на укрепление российско-сербского стратегического партнерства в условиях нарастающего глобального кризиса». При этом власти Сербии не сообщали о визите российского дипломата.

Москва также указывает на давние добрые отношения между двумя странами. 17 октября глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россию и Сербию связывают не только взаимовыгодные отношения, но и историческая память.

При этом Бондарев обратил внимание, что под давлением ряда стран Запада в настоящее время Сербия «старается держать нейтралитет, не поддерживает Россию на международной арене».

«Хотя республика и не ввела против нас санкции, однако и не проявляет прежнего дружелюбия. Не признала, в частности, принятие новых субъектов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — в состав России», — отметил сенатор. По его словам, у такого шага имеется «прагматичное объяснение, не связанное с антироссийским политическим вектором»: признание якобы спровоцировало бы косовских сепаратистов использовать данный факт в своих целях.

«Надеюсь, что не только рациональные соображения (выгоды от сотрудничества и кооперации с Россией), но и историческая память и национальная совесть возобладают в Сербии», — заявил он.

Сенатор также указал, что ныне живущее и принимающее политические решения поколение сербов должно помнить о том, сколько добра Россия и СССР сделали Сербии.

«Евросоюз перестал быть одним из «полюсов», одним из центров принятия решений в многополярном мире», — добавил Бондарев.