«Будем смотреть, как поднимаются грибовидные тучи». Маск сравнил Крым с Перл-Харбором

Бизнесмен Илон Маск сравнил потерю Крыма Россией с потерей США Гавайских островов и Перл-Харбора. Основатель SpaceX заявил, что полуостров имеет «ключевое значение для национальной безопасности» России. По его мнению, если Москва столкнется с угрозой потери полуострова, то применит ядерное оружие — а это приведет к началу Третьей мировой войны.

Основатель SpaceX и Tesla, предприниматель Илон Маск заявил, что потеря Крыма для Москвы была бы тем же самым, что потеря Гавайских островов и базы Перл-Харбор для США. По словам бизнесмена, Крым имеет ключевое значение для безопасности России.

«Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно точно рассматривается Россией как ключевая часть России. Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, так как это южная военно-морская база», — написал он в Twitter.

Бизнесмен вновь заговорил об опасности применения ядерного оружия.

По его словам, «если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее». Предприниматель добавил, что западные страны разными способами пытались изолировать Россию, ввели против нее всевозможные санкции.

«Так что им [России] еще терять? — написал Маск. — Если мы нанесем ядерный удар по России, они нанесут ядерный удар по нам, и тогда у нас будет Третья мировая война».

«По крайней мере в этом сценарии Россия не получит Крым, так что вы можете утешаться этой мыслью, наблюдая, как поднимаются грибовидные тучи», — сказал предприниматель. «Черт с ним»: Маск передумал отключать бесплатный интернет на Украине Спустя сутки после своего заявления о прекращении финансирования работы системы спутниковой связи... 15 октября 23:38

По мнению Маска, человечеству грозит «высочайший риск» ядерной катастрофы за последние 60 лет, поскольку каждый день есть «отличный от нуля» шанс запуска ядерного оружия.

«Было бы здорово, если бы однажды человечество прекратило целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле», — заявлял он.

Предприниматель также оценил возможности России, США и стран Европы в условиях гипотетического ядерного конфликта. «У России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами менее чем за 30 минут, и наоборот», — писал Маск в Twitter.

Попытки примирить Москву и Киев

16 октября американский миллиардер пожаловался на безуспешные попытки деэскалации конфликта на Украине.

«Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию и, честно говоря, безуспешно», — признался Маск.

До этого он предлагал свой план урегулирования на Украине, который вызвал резкую критику у украинских политиков. В качестве первого шага бизнесмен предложил провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно ставших регионами России.

При этом Крым должен остаться в России, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», считает предприниматель. Водоснабжение полуострова необходимо гарантировать, а Украина должна остаться в нейтральном статусе, написал Маск в Twitter.

После этого Андрей Мельник, покидающий на этой неделе пост украинского посла в Германии, посоветовал Маску «отвалить», использовав нецензурное выражение на английском языке.

Тем не менее, Маск продолжает поддерживать Украину в военных действиях. В частности, он позволяет Украине бесплатно пользоваться своей системой спутниковой связи Starlink.

«Пусть Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», – заявил он 15 октября.

В Киеве отмечали, что Маск помог Украине «пережить» самые критические моменты боевых действий. В начале октября основатель SpaceX рассказал, что в общей сложности компания потратила $80 млн для обеспечения работы Starlink на Украине. К концу года расходы могут превысить $100 млн.