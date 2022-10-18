Военная операция РФ на Украине. День 237-й

Учения мобилизованных граждан в Волгоградской области
Дмитрий Рогулин/ТАСС
В результате падения Су-24 в жилом квартале Ейска погибли 13 человек, в том числе 3 ребенка, еще 19 пострадали. В половине регионов Украины объявлена воздушная тревога, в Кривом роге зафиксирован ряд взрывов. ДНР ведет переговоры с крупными российскими торговыми сетями о заходе их на территорию региона. ExxonMobil объявила об уходе из России, компания объяснила это переводом проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию. Работа по обмену пленными между Россией и Украиной ведется непрерывно, начата работа по поиску пропавших без вести, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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10:20
Киргизские Бакай банк и Доскредобанк приостановили обслуживание карт российской платежной системы «Мир», свидетельствует информация на сайте банков.
10:10
10:01
9:59
Мэр Житомира сообщил об отсутствии света и воды в городе после обстрелов.
9:23
Пожар на Приднепровской ТЭЦ в Днепропетровске.
9:12
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве. Кроме того, в Харькове остановлен метрополитен.
9:03
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что два объекта энергетической инфраструктуры в Житомире повреждены из-за взрывов.
8:43
8:35
Мэр Харькова сообщил, что в городе за 5 минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий.
8:30
8:20
Взрыв произошел в пригороде Днепра (Днепропетровск), сообщило украинское издание «Страна».
8:10
Кадры работы ЗРК «Тор».
8:09
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что работа по обмену пленными с Украиной ведется непрерывно. Начата совместная работа по поиску пропавших без вести.
8:08
8:05
8:02
❗️ В результате падения Су-24 в жилом квартале Ейска (Краснодарский край) погибли 13 человек, в том числе 3 ребенка, еще 19 пострадали — ТАСС со ссылкой на МЧС.
За время поисково-спасательной операции спасены 68 человек, еще более 360 эвакуированы.
8:01
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным и сделать это как можно скорее.
8:00
Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 237-го дня специальной военной операции РФ на Украине.
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